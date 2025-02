Tenere d’occhio gli incentivi locali per l’efficienza energetica potrebbe aprire ulteriori opportunità di risparmio.

Il 2025 si preannuncia come un anno complesso per milioni di famiglie italiane, alle prese con un aumento esponenziale dei costi delle utenze domestiche, in particolare energia elettrica, gas e acqua.

Le stime fornite da Facile.it parlano chiaro: il costo medio annuo delle bollette per una famiglia tipo potrebbe superare i 2.930 euro, segnando un aumento significativo del 13,6% rispetto all’anno precedente. In questo contesto economico difficile, il Governo italiano ha deciso di confermare e ampliare i bonus sociali per le bollette, una misura fondamentale per supportare le famiglie a basso reddito.

Aumenti su luce e gas: un quadro allarmante

Analizzando le proiezioni per il 2025, si evidenziano aumenti notevoli nel costo delle materie prime, che inevitabilmente si ripercuoteranno sulle bollette:

Prezzo Unico Nazionale (PUN): si prevede un incremento del 30%, passando da 0,11 euro/kWh nel 2024 a 0,14 euro/kWh nel 2025. Punto di Scambio Virtuale (PSV): il prezzo del gas subirà un aumento del 37%, passando da 0,39 euro/smc a 0,53 euro/smc.

Questi rincari si tradurranno in bollette significativamente più elevate. Per esempio, la bolletta del gas passerà da 1.793 euro a 2.044 euro annui, con un incremento di 251 euro, mentre quella della luce aumenterà da 790 euro a 889 euro annui (+99 euro).

In sintesi, le famiglie italiane si troveranno a dover affrontare un rincaro medio di circa 350 euro annui, un onere che potrebbe risultare insostenibile per molte.

Bonus bollette 2025: a chi spetta e come ottenerlo

In risposta a questa situazione, il Governo ha istituito il bonus bollette 2025, un aiuto economico che prevede sconti su energia elettrica, gas e acqua per le famiglie con redditi più bassi. L’importo del bonus è variabile e dipende dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e dal numero di membri nel nucleo familiare.

Bonus per energia elettrica

L’importo del bonus per l’energia elettrica è così strutturato:

167,90 euro annui per famiglie con 1 o 2 componenti.

per famiglie con 1 o 2 componenti. 219 euro annui per famiglie con 3 o 4 componenti.

per famiglie con 3 o 4 componenti. 240,90 euro annui per famiglie con almeno 5 membri.

Bonus per il gas

Il bonus gas è differenziato a seconda della zona climatica e dell’uso del gas:

11,70 euro a trimestre per chi utilizza il gas esclusivamente per acqua calda e cottura.

per chi utilizza il gas esclusivamente per acqua calda e cottura. Fino a 91,80 euro a trimestre per chi utilizza il gas anche per il riscaldamento. È importante sottolineare che per i condomini con riscaldamento centralizzato, è necessario fornire il codice PDR (Punto di Riconsegna) per ottenere lo sconto.

Bonus idrico

Infine, il bonus idrico offre un sostegno specifico per le spese relative all’acqua. In base a questa misura, ogni membro della famiglia ha diritto a una fornitura gratuita di 18,25 metri cubi all’anno, equivalenti a circa 50 litri al giorno per persona.

Procedura per richiedere il bonus bollette 2025

Per ottenere il bonus, le famiglie devono seguire una procedura specifica. Ecco i passaggi da seguire:

Presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): Questo è il primo passo per ottenere l’ISEE, che determinerà la possibilità di accesso ai bonus. Verifica dell’INPS: Una volta presentata la DSU, l’INPS procederà a verificare i dati e a comunicare le informazioni necessarie ai fornitori di energia attraverso il Sistema Informativo Integrato.

Ricezione dello sconto in bolletta: Il bonus sarà applicato automaticamente in bolletta per le famiglie con un ISEE inferiore a 9.530 euro. Per le famiglie con almeno 4 componenti, il limite ISEE sale a 20.000 euro. I tempi di attesa per la ricezione dello sconto variano: di solito, per luce e gas ci vogliono circa 3 mesi, mentre per l’acqua possono passare fino a 6 mesi.

Come risparmiare sulla bolletta: suggerimenti pratici

In un contesto di costi in aumento, è fondamentale adottare strategie per ridurre le spese legate alle utenze. Ecco alcuni suggerimenti pratici:

Controllare la propria tariffa: È importante rivedere le offerte disponibili sul mercato libero dell’energia. Spesso, le compagnie offrono tariffe più competitive rispetto ai fornitori di maggior tutela. Valutare un contratto a prezzo bloccato potrebbe rivelarsi vantaggioso per evitare futuri aumenti. Confrontare i costi in bolletta: Un’analisi dettagliata della bolletta è fondamentale. Controllare la voce “spesa per la materia energia” permette di capire come si distribuiscono i costi tra quota fissa e quota variabile, ed eventualmente fare scelte più consapevoli. Scegliere la tariffa giusta: In base al proprio stile di consumo, si possono optare per diverse tipologie di tariffa: Tariffa monoraria: ideale per chi utilizza l’energia in modo uniforme durante il giorno. Tariffa bioraria: consigliata per chi consuma principalmente energia nelle ore serali e nei weekend, permettendo di risparmiare significativamente. Ridurre i consumi: Adottare semplici abitudini quotidiane può contribuire a contenere i costi. Spegnere le luci in stanze non utilizzate, utilizzare elettrodomestici in fasce orarie più economiche e migliorare l’isolamento termico della casa sono tutte azioni che possono portare a significativi risparmi.

Investire in elettrodomestici a basso consumo energetico può rivelarsi una scelta intelligente a lungo termine, non solo per il risparmio immediato sulla bolletta, ma anche per l’impatto ambientale.