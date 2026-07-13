Salute e ambiente sotto attacco: The Lancet sfida la disinformazione

La disinformazione su salute, clima e scienza è indicata oggi, 13 luglio 2026, da un commento pubblicato su The Lancet come una minaccia diretta per la salute pubblica, la sicurezza umana, l’ambiente e la qualità della democrazia, perché può alterare la percezione dei rischi, ridurre la fiducia nelle istituzioni e rallentare decisioni basate su evidenze scientifiche.

The Lancet lancia una Commissione sulla disinformazione

Non si tratta più, spiegano gli autori del commento su The Lancet, di correggere qualche notizia falsa circolata sui social. La questione è più ampia: misinformazione e disinformazione incidono sui comportamenti individuali, sulle scelte politiche e sulla capacità dei sistemi sanitari di rispondere alle crisi.

La rivista medica annuncia per questo la nascita di una Commissione internazionale dedicata al rapporto tra informazione distorta, salute pubblica e sicurezza umana. Ne faranno parte esperti di sanità, scienze sociali, politica, comunicazione, informatica, matematica e scienza del rischio. Un gruppo largo, non casuale. Perché il problema, ormai, attraversa campi diversi.

Secondo il documento, anche le Nazioni Unite e il World Economic Forum hanno collocato misinformazione e disinformazione tra i principali rischi globali di breve periodo. In alcuni scenari, vengono considerate minacce più pressanti di eventi meteorologici estremi, conflitti tra Stati e insicurezza informatica. Un passaggio che fotografa bene il cambio di scala: la qualità dell’informazione è diventata parte dell’infrastruttura di sicurezza delle società.

Dai vaccini al clima, quando le false notizie cambiano i comportamenti

La pandemia di COVID-19 ha reso visibile un fenomeno già presente da anni: le informazioni false o manipolate possono ostacolare campagne di prevenzione, ridurre l’adesione alle indicazioni sanitarie e alimentare sfiducia verso medici, ricercatori e istituzioni. Lo si è visto con i vaccini, ma non solo.

Il commento richiama anche i temi ambientali: cambiamento climatico, inquinamento atmosferico, tutela degli ecosistemi, politiche di prevenzione. Quando le evidenze sui danni dello smog o sugli effetti della crisi climatica vengono negate, ridimensionate o presentate come opinioni equivalenti ad altre, le decisioni pubbliche possono arrivare tardi. A volte non arrivano proprio.

Il punto, osservano gli autori, è che la disinformazione non agisce soltanto attraverso contenuti falsi in modo palese. Più spesso lavora sui margini: seleziona un dato, ne cancella il contesto, amplifica una paura, ne spegne un’altra. In quel momento il dibattito cambia tono. Diventa più polarizzato, meno fondato sui fatti, più esposto a interessi economici o politici difficili da riconoscere.

La manipolazione del rischio e il ruolo dei social media

Uno dei concetti richiamati da The Lancet è quello di “amplificazione sociale del rischio”. Significa che la percezione di un pericolo non dipende solo dai dati scientifici, ma anche dalle reti sociali, dal clima politico, dalle narrazioni mediatiche e dal contesto culturale in cui quei dati vengono ricevuti.

Così rischi limitati possono apparire enormi, mentre rischi documentati vengono trattati come dettagli secondari. È accaduto nei dibattiti sui vaccini, sulle tecnologie, sulle politiche climatiche e sull’inquinamento. Un titolo aggressivo, un video tagliato, una grafica virale: a volte basta poco per spostare l’attenzione pubblica.

Il quadro è reso più complesso dai social media e dagli strumenti di intelligenza artificiale generativa, capaci di produrre immagini, audio, video e messaggi sempre più realistici. Non ogni contenuto artificiale è ingannevole, naturalmente. Ma la possibilità di creare materiali verosimili in pochi secondi aumenta il rischio di campagne coordinate, difficili da smontare quando hanno già raggiunto migliaia di utenti.

Per questo, sostiene la rivista, il solo fact-checking non basta. Verificare resta necessario, ma arriva spesso dopo la diffusione del contenuto. Serve capire perché certe narrazioni attecchiscono, quali paure intercettano, quali comunità raggiungono e quali interessi finiscono per servire.

Fiducia, istituzioni e prevenzione: la nuova frontiera della salute pubblica

La tesi centrale del commento è netta: la disinformazione va considerata un determinante di salute, al pari di altri fattori sociali che influenzano malattia, prevenzione e accesso alle cure. Se una comunità non si fida delle fonti scientifiche, sarà più difficile promuovere screening, vaccinazioni, misure ambientali o risposte rapide alle emergenze.

La Commissione annunciata da The Lancet punta a fornire strumenti a decisori politici, istituzioni sanitarie, ricercatori e finanziatori. Non solo linee guida di comunicazione, dunque, ma un metodo per leggere l’intero ecosistema informativo: piattaforme digitali, media tradizionali, istituzioni, gruppi locali, reti di influenza.

Ricostruire fiducia nella scienza non significa chiedere ai cittadini un atto di fede. Significa rendere accessibili i dati, spiegare in modo chiaro i margini di incertezza, correggere gli errori, ascoltare dubbi reali e distinguere la critica legittima dalla manipolazione. È un lavoro lento. Però necessario.

Per salute, ambiente e clima, la posta è concreta. Senza informazioni affidabili, anche le migliori prove scientifiche rischiano di restare ferme nei rapporti tecnici. E senza fiducia, affrontare crisi climatiche, nuove pandemie, inquinamento e disuguaglianze diventa più difficile. La conoscenza, in questo senso, non è un accessorio del dibattito pubblico: è una forma di prevenzione.