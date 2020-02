Coca-Cola, allerta vetro nelle bottigliette: i lotti a rischio

Fonte immagine: Foto di mrobenalt da Pixabay

Allerta frammenti di vetro in diversi lotti di Coca-Cola in bottiglietta, ecco quali sono e cosa fare in caso di acquisto.

Parliamo di: Sicurezza Alimentare

Scattata un’allerta frammenti di vetro per diverse bottigliette di Coca-Cola. Sono 8 i lotti coinvolti dall’avviso diramato dal Ministero della Salute, che invita a prestare molta attenzione al numero di lotto della bevanda prima di procedere con il consumo. Diffuse anche le indicazioni utili per identificare le confezioni a rischio e ottenere la sostituzione del prodotto con uno sicuro.

Le bottigliette di Coca-Cola a rischio vetro sono distribuite dalla Coca-Cola HBC Italia Srl, con sede a Nogara (Verona) e vendute in confezioni da 6 (ciascuna da 20 cl.). L’effettiva sede di produzione sarebbe localizzata, secondo il RASFF, in Austria, Grecia e Svizzera. Risulterebbero interessati dal richiamo anche i distributori Metro CASH e Carry Italia, che hanno già avviato il ritiro dagli scaffali.

Di seguito i lotti (con relativa data di scadenza) coinvolti dall’allerta diffusa dal Ministero della Salute:

L200107 – Data di scadenza 06-01-2021 – “Original Taste”

L200108 – Data di scadenza 07-01-2021 – “Original Taste”

L200109 – Data di scadenza 08-01-2021 – “Original Taste”

L200109 – Data di scadenza 10-07-2020 – “Zero zuccheri”

L191218 – Data di scadenza 17-12-2020 – “Original Taste”

L191219 – Data di scadenza 18-12-2020 – “Original Taste”

L191220 – Data di scadenza 19-12-2020 – “Original Taste”

L191221 – Data di scadenza 20-12-2020 – “Original Taste”

Il Ministero della Salute ha fornito le seguenti indicazioni, fornite per tutelare la sicurezza alimentare dei consumatori, in caso di avvenuto acquisto:

Vi invitiamo a verificare il numero di lotto riportato sul collo della bottiglia: qualora corrispondesse a quelli coinvolti, vi invitiamo a non consumare la bevanda e a contattare il nostro Numero Verde per provvedere alla sostituzione (Numero Verde 800.534.934).

Fonte: Ministero della Salute