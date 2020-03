Allerta vetro nella salsa di pomodoro, i lotti ritirati

Allerta per la possibile presenza di frammenti di vetro nella salsa di pomodoro datterino a marchio Iper, i lotti ritirati.

Allerta per la presenza di frammenti di vetro nella salsa di pomodoro a marchio Iper. A darne comunicazione è il Ministero della Salute, che ha fornito indicazioni utili ai consumatori per individuare i lotti interessati dall’avviso ed evitare possibili rischi fisici per la salute. Di seguito le raccomandazioni generali e gli estremi per riconoscere i prodotti da restituire al punto vendita.

Il prodotto in oggetto è venduto con la denominazione “Pomodoro Datterino – Salsa Pronta” ed è commercializzato dalla Iper Montebello SpA. Il lotto interessato dal richiamo del Ministero della Salute è il numero D304/19, mentre è duplice l’indicazione relativa a data di scadenza o Termine Minimo di Conservazione: 31/10/2022 e 31/12/2022.

Il Pomodoro Datterino – Salsa Pronta è venduto in unità da 330 grammi ed è prodotto dalla Bottega di Sicilia Srl, con sede dello stabilimento in C.da Capraro – 97019 Vittoria (RG). In ragione della possibile presenza di frammenti di vetro è consigliato, ai fini della sicurezza alimentare dei consumatori, di non utilizzare il prodotto, ma di restituirlo presso il punto vendita di acquisto.

Gli ultimissimi giorni di febbraio è stata diffusa anche un’allerta microbiologica relativa al salame contadino a marchio La Salumeria di Eustachio. Il rischio in questo caso è legato alla possibile presenza di Listeria monocytogenes e salmonella. Si raccomanda anche in questo caso di non consumare il prodotto, ma di restituirlo presso il punto vendita di acquisto.

