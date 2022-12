Risparmiare su energia e gas aiutando il pianeta: le promo di AGN ENERGIA

AGN ENERGIA ha lanciato delle promozioni speciali sui propri prodotti energetici proponendo ai nuovi clienti un cashback fino a 300 euro.

Il rispetto dell’ambiente e la riduzione del nostro impatto sulla Terra sono temi sempre più presenti, per fortuna, al centro del dibattito pubblico e delle nostre conversazioni. Siamo sempre più consapevoli di quello che possiamo e dobbiamo fare per assicurare un futuro, e un Pianeta, migliore ai nostri figli e alle generazioni che verranno.

Come si comportano nei confronti dell’ambiente le aziende da cui acquistiamo servizi? Che politiche interne adottano per tutelare e rispettare i propri lavoratori e clienti? E che consapevolezza hanno dei territori in cui operano? Queste sono domande che dobbiamo porci quando scegliamo dove acquistare qualcosa e a quali aziende affidarci per servizi fondamentali come l’energia o il gas.

AGN ENERGIA, azienda leader nella fornitura di GPL da oltre 60 anni e oggi operante in tutti i settori energetici, dai gas tecnici non inquinanti al gas naturale, dall’energia elettrica 100% green alla produzione di energia da fonti rinnovabili come il solare fotovoltaico, da tempo si impegna anche sul fronte della sostenibilità, proponendo soluzioni di risparmio ed efficienza energetica – oggi più che mai è fondamentale evitare sprechi e spese inutili – ma anche soluzioni per la mobilità elettrica.

Oggi i prodotti e i servizi di AGN ENERGIA sono pensati sempre più per venire incontro alle esigenze del Pianeta e delle persone. Il prodotto di punta di AGN ENERGIA, il GPL, già di per sé è una delle risorse a minor impatto ambientale, grazie a una combustione che non produce PM10 e che genera una bassa quantità di CO2 per unità energetica. Ma l’azienda, ben consapevole di quali siano gli obiettivi della transizione ecologica, ha deciso di investire anche sul BIO GPL, il combustibile del futuro in grado di contribuire in modo ancora più importante al raggiungimento della neutralità carbonica.

Già dal 2006 AGN ENERGIA ha iniziato a puntare sulle energie alternative e rinnovabili come gli impianti fotovoltaici e la fornitura di energia elettrica 100% green, ma anche il gas naturale, per aziende, condomini e abitazioni private.

Le promozioni di AGN ENERGIA tra cashback e azioni concrete per aiutare il pianeta

In questi giorni l’azienda ha lanciato delle promozioni speciali sui propri prodotti energetici, proponendo ai nuovi clienti che sceglieranno AGN ENERGIA una ricompensa sotto forma di cashback fino a 300 euro e l’impegno da parte dell’azienda a rendere il pianeta un posto migliore piantando nuovi alberi e acquistando famiglie di api per ciascun nuovo cliente.

I nuovi clienti che sceglieranno AGN POWER l’opzione Luce 100% Green otterranno un cashback di 20 euro e la certezza che, grazie alla collaborazione dell’azienda con PlanBee e il progetto #savethebee, AGN ENERGIA acquisterà nuove famiglie di api che saranno ospitate e tutelate in alcuni apiari sul territorio italiano.

Chi sottoscriverà AGN GAS l’offerta Gas Naturale avrà un cashback di 30 euro e un nuovo albero piantato da AGN ENERGIA grazie alla collaborazione con Treedom, l’azienda italiana che da oltre 10 anni consente a tutti noi di piantare alberi in diversi paesi in tutto il mondo e di seguire online il progetto di cui fanno parte.

Per ogni nuovo cliente che sceglierà l’offerta AGN SOLAR sul Fotovoltaico, AGN ENERGIA ha previsto l’acquisto di nuove famiglie di api e un importante cashback di 300 euro. Cosa c’è di meglio che risparmiare e contribuire a rendere un posto migliore per noi e per le future generazioni?