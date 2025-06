Il caldo dell’estate è in arrivo, e per contrastarlo è meglio premunirsi, usufruendo del nuovo bonus disponibile. Come fare e requisiti

D’estate, si sa, il caldo può arrivare a temperature davvero insostenibili, soprattutto nelle ore di punta. In questi casi si cerca l’ombra, il fresco, e se non ci sono accessori adeguati, è difficile da sostenere tutta l’afa che fa. Prima che cominci quel caldo torrido che caratterizza per gran parte la stagione estiva, occorre premunirsi con i giusti accessori, che servono a contrastare il caldo.

Si tratta di prodotti piuttosto costosi, per cui si cercano offerte per risparmiare. Ma la buona notizia è che c’è un nuovo incentivo per acquistare un oggetto, in particolare, molto utile per combattere l’afa. È uno strumento che in estate è un toccasana, soprattutto se si vuole trascorrere del tempo all’aperto.

Scopriamo di quale oggetto si tratta, a quanto ammonta il bonus e quali sono i requisiti da avere, per potervi accedere.

Per il bonus che ti aiuta a combattere il caldo, questi sono i requisiti che devi assolutamente avere

Anche per il 2025 è arrivata la conferma della possibilità di richiedere il Bonus Tende da Sole, che fa parte dell’Ecobonus per migliorare l’efficienza dei palazzi, a livello energetico.

L’incentivo è in realtà una detrazione fiscale per comprare e installare strumenti per schermare i raggi solari. Nello specifico, per l’anno in corso, è del 50% per le case principali, e del 36% per le seconde case. C’è tempo fino al 31 dicembre 2025 per richiederlo. Per quel che concerne gli importi, su massimo 60 mila euro spesi, la detrazione può raggiungere 30 mila euro.

Ma quali spese rientrano nella suddetta detrazione? Nello specifico, quelle per comprare e installare tende da sole o schermature solari, smontare i sistemi che c’erano in precedenza, prestazioni professionali dei tecnici, opere accessorie. Le tende da sole devono essere montate stabilmente e proteggere una superficie con vetro, installandole dentro o fuori la superficie vetrata. Le suddette schermature, inoltre, devono essere mobili e tecniche.

Per i lavori di efficientamento energetico, e quindi anche per installare tende da sole, si deve dare comunicazione all’ENEA entro 90 giorni da quando terminano i lavori o da quando avviene il loro collaudo. Bisogna inoltrare la scheda con i dettagli dell’intervento ENEA, asseverazione tecnica, CE, bonifici, fatture ecc.

Possono richiedere il suddetto incentivo proprietari di immobili, condomini, coloro che godono di diritti reali su un certo immobile e chi paga le spese.