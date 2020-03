Riciclo: montature per occhiali dai mozziconi di sigaretta

Fonte immagine: Foto di PublicDomainPictures da Pixabay

Dal riciclo dei mozziconi di sigaretta una materia prima seconda utile per la produzione di montature per occhiali.

Parliamo di: Riciclo Sigarette

Dai mozziconi di sigaretta si potranno ottenere delle montature per occhiali. Il progetto si chiama “Rinasce” ed è frutto della collaborazione tra AzzeroCO2 e il CNR. Un rifiuto che rappresenta spesso un problema per mari e spiagge, oltre che per le città o le aree naturali di terraferma, attraverso un processo può diventare una materia prima seconda e quindi riutilizzato per la produzione di un oggetto utile.

Il progetto per la trasformazione dei mozziconi di sigaretta in occhiali ha ricevuto il co-finanziamento della Regione Lazio, erogato nell’ambito dell’avviso “Circular economy e energia” – POR Lazio FESR 2014-2020. Nello specifico il processo a cui sono sottoposti questi rifiuti permette di recuperare l’acetato di cellulosa in essi contenuto, la parte plastica del filtro.

Grazie al supporto operativo della Gibaplast e della Essequadro è possibile trasformare 1000 mozziconi di sigaretta, questo il quantitativo richiesto, in una montatura per occhiali.

Al momento è stato prodotto un primo modello di prova, ma nei prossimi mesi dovrebbero essere realizzate montature in diverse forme e colori.