Riciclare il reggiseno: come fare e consigli utili

Fonte immagine: Istock

Tutti noi abbiamo vecchi completi intimi che con il tempo finiamo per buttare: ecco alcuni modi creativi per riciclare il reggiseno.

Parliamo di: Riciclo creativo

Ogni volta che arriva il cambio di stagione ci ritroviamo sempre una quantità di vestiti che andrebbero sostituiti, l’intimo non fa differenza. Spesso basterebbe riciclare tutto: in questo articolo ti proponiamo diversi modi per riutilizzare il reggiseno nella vita di tutti i giorni.

Usate l’arte del riciclo creativo anche per l’intimo, per trasformare il reggiseno in sacchettini per profumare i cassetti della vostra biancheria o come originale vaso per le piante: le vie sono infinite, date sfogo alla vostra fantasia.

Riciclare il reggiseno: consigli utili

Il primo passo per procedere al riciclo creativo del vostro reggiseno è valutarne la struttura: c’è il pizzo? Il colore si adatta allo scopo a cui vogliamo riassegnare l’oggetto? Per trasformarli in sacchetti profumati, per esempio è bene eliminare le applicazione per snellire gli strati. Se è possibile eliminate la coppa e piegate l’indumento a metà inserendo al suo interno potpourri oppure delle spezie di vario genere arricchite di qualche goccia di olio essenziale, chiudete con un nastrino e inseritelo nel cassetto desiderato o nella scarpiera.

Un altro modo interessante per reinventare il proprio reggiseno è utilizzare le coppe imbottite e una cerniera per poter creare un porta cellulare o portamonete. In questo caso la presenza del pizzo o di colori accesi potrebbe essere un vantaggio in più per rendere il vostro oggetto di destinazione finale davvero originale.

C’è anche chi appendendolo ad una stampella e riempiendolo di terra lo utilizza nella sua conformazione iniziale integrale in un modo per fare giardinaggio creativo! Un ultimo modo da considerare per il riutilizzo del pezzo di sopra è (soprattutto se a fascia) è applicare qualche borchia o strass a piacimento, per farne un costume estivo. Così potremmo far fare un ultimo giro al nostro reggiseno per la stagione estiva. Il riciclo creativo vi permetterà di avere in casa accessori originali ed unici.