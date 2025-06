Questa nota bevanda è pericolosa per tutti i consumatori: ritirata dal mercato dal Ministero della Salute per un rischio concreto per la salute dei cittadini.

È stato diramato un nuovo richiamo alimentare riguardante una nota bevanda alcolica aromatizzata al cioccolato, Mozart Dark Chocolate Liqueur. Le autorità sanitarie italiane hanno segnalato la presenza di sostanze potenzialmente pericolose per la salute all’interno di questo prodotto, invitando i consumatori a non consumarlo e a procedere con la sua immediata eliminazione se già acquistato.

Il provvedimento riguarda specificamente il liquore Mozart Dark Chocolate, noto per la sua ricca combinazione di cioccolato fondente e alcol. Il richiamo è stato emesso dopo che nei controlli di qualità sono state rilevate tracce di ossido di etilene, una sostanza chimica utilizzata come pesticida e classificata come potenzialmente cancerogena. La presenza di ossido di etilene nel prodotto supera i limiti di sicurezza stabiliti dalla normativa europea.

L’ossido di etilene può rappresentare un rischio per la salute, soprattutto in caso di consumo frequente o in quantità elevate. Per questo motivo, le autorità hanno raccomandato di evitare il consumo del liquore e di restituirlo presso il punto vendita dove è stato acquistato.

Dettagli sul prodotto richiamato e indicazioni per i consumatori

Il richiamo riguarda esclusivamente il prodotto Mozart Dark Chocolate Liqueur con lotto e data di scadenza specificati nelle comunicazioni ufficiali. È fondamentale verificare queste informazioni sulle etichette prima di consumare la bevanda. I consumatori che hanno acquistato questo liquore sono invitati a non consumarlo e a non buttarlo nei rifiuti domestici, ma a riportarlo nei negozi per il rimborso o la sostituzione.

Le autorità italiane hanno sottolineato che il richiamo è un’azione preventiva per tutelare la salute pubblica e che, al momento, non sono stati segnalati casi di intossicazione o danni legati al consumo del prodotto.

Dopo il richiamo di Mozart Dark Chocolate, le autorità sanitarie hanno intensificato i controlli su altri liquori aromatizzati al cioccolato presenti sul mercato, al fine di garantire la sicurezza dei consumatori. È stata ribadita l’importanza di acquistare sempre prodotti da fonti affidabili e di prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali riguardanti richiami o avvisi alimentari.

Inoltre, è stata evidenziata la necessità di una vigilanza costante da parte dei produttori per assicurare il rispetto delle normative europee in materia di contaminanti e residui chimici. Gli esperti raccomandano anche ai consumatori di conservare correttamente le bevande alcoliche e di consumarle entro la data di scadenza indicata per evitare rischi.

Questo nuovo richiamo alimentare conferma l’attenzione crescente verso la sicurezza degli alimenti e delle bevande, sottolineando l’importanza di un sistema di controllo rigoroso e capillare che tutela la salute pubblica.