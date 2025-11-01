In Italia, non tutti i lavoratori raggiungono i requisiti necessari per accedere alla pensione di vecchiaia.

Per coloro che non hanno maturato contributi sufficienti o non hanno mai lavorato, esiste un sostegno economico chiamato assegno sociale, un trattamento assistenziale gestito dall’INPS e aggiornato nel 2024 con un importo mensile di 534,40 euro.

Questa misura rappresenta un aiuto fondamentale per le persone con basso reddito che non possono beneficiare della pensione tradizionale. L’assegno sociale è un sussidio economico rivolto a chi non ha maturato almeno 20 anni di contributi previdenziali, requisito necessario per la pensione di vecchiaia.

Riceve un assegno INPS ogni mese di 534,40 chi non ha contributi per la pensione di anzianità: come fare domanda

L’età minima per accedere a questo assegno è fissata a 67 anni, valore che coincide con il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. In pratica, possono richiederlo:

coloro che non hanno mai lavorato;

chi ha una posizione contributiva insufficiente;

persone con un reddito molto basso che non rientrano nei parametri per altre forme di pensione.

L’importo riconosciuto è pari a 534,40 euro mensili, soggetto a possibili aggiornamenti annuali, ed è erogato in 13 mensilità. Inoltre, l’assegno sociale è esente da tassazione, rappresentando così un sostegno netto per i beneficiari.

Per accedere all’assegno sociale è indispensabile rispettare alcuni requisiti specifici oltre all’età:

cittadinanza italiana oppure di un paese membro dell’Unione Europea;

per i cittadini extracomunitari, è necessario un permesso di soggiorno valido;

residenza in Italia al momento della domanda e mantenimento della stessa durante l’erogazione del trattamento;

residenza continuativa in Italia per almeno 10 anni, con almeno 6 mesi consecutivi o 10 mesi complessivi negli ultimi 5 anni.

Un altro criterio fondamentale riguarda i limiti di reddito, che devono essere rispettati per ottenere l’assegno nella sua misura piena o ridotta. Per il 2024, i limiti sono:

7.115,29 euro annui per i singoli;

14.897,22 euro annui per i coniugati, per l’importo pieno;

6.947,33 euro annui per i singoli;

13.894,66 euro annui per i coniugati, per la misura ridotta.

La verifica del reddito è un passaggio cruciale, poiché determina l’entità dell’importo erogato. La domanda può essere presentata esclusivamente tramite il sito web dell’INPS, seguendo il percorso: Sostegni, Sussidi e Indennità > Per persone a basso reddito > Assegno sociale.

È importante avere a disposizione dati aggiornati sullo stato civile e, per i cittadini extracomunitari, allegare il titolo di soggiorno valido. In alternativa, è possibile rivolgersi al Contact Center Multicanale INPS chiamando il numero 803164 da telefono fisso o 06164164 da cellulare. Oltre ai dati anagrafici e al reddito, l’INPS consente di allegare facoltativamente documentazione che attesti redditi non autocertificabili, utile per una valutazione più accurata della situazione economica del richiedente.

Dal punto di vista fiscale, l’assegno sociale si distingue per essere completamente esentasse, una caratteristica importante che permette ai beneficiari di ricevere l’intero importo senza trattenute. Inoltre, è bene sottolineare che il diritto all’assegno sociale è strettamente legato alla permanenza dei requisiti richiesti, in particolare la residenza continuativa e il rispetto dei limiti di reddito.

L’INPS effettua controlli periodici per evitare indebite concessioni. Il rinnovo del trattamento avviene automaticamente, purché i requisiti restino invariati. Nel caso di variazioni significative nel reddito o nella residenza, è necessario aggiornare tempestivamente la propria posizione presso l’INPS.