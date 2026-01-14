L'innovazione tecnologica sta rivoluzionando il modo in cui consumiamo e gestiamo il cibo a km zero, promuovendo la sostenibilità e l'efficienza. Dalle piattaforme digitali che collegano consumatori e produttori locali, alla blockchain che garantisce la trasparenza nella tracciabilità, fino all'uso di app per localizzare cibi freschi vicini e aste online che facilitano l'accesso diretto a prodotti di qualità, le nuove tecnologie stanno riducendo gli sprechi e incrementando l'economia locale.