Questi repellenti per zanzare sono ritenuti molto validi per allontanare i suddetti insetti. Ecco quali sono i migliori

L’estate si sa, pullula di insetti come le zanzare, che di giorno e di notte ci ronzano attorno in cerca di nutrimento. Le loro punture, tuttavia, in certi casi non sono innocue, e soprattutto se ci si trova in determinate aree, c’è il rischio di imbattersi in zanzare che potrebbero veicolare malattie come West Nile, febbre gialla ecc.

Tutelarsi è una delle cose migliori da fare e in particolare, prevenire le punture di questi insetti. Di metodi per liberarsi dalle zanzare ve ne sono diversi, dall’installazione delle zanzariere in casa, che impediscono a questi parassiti di fare ingresso in un’abitazione, a rimedi naturali, come piante, ad esempio.

La citronella, peraltro, è uno dei rimedi più utilizzati, perché le zanzare non riescono a tollerare il loro odore, e di conseguenza, si allontanano da una certa area. Oltre ai suddetti metodi, si è soliti usare anche repellenti spray o lozioni, salviette ecc.

Tra quelli più usati in commercio, Altroconsumo ha eseguito una sere di test sui repellenti, e da questo report è emerso quali sono i migliori, attualmente sul mercato.

Repellenti per zanzare, come funzionano i repellenti e quali sono i migliori

I repellenti, diversamente da quanto accade con prodotti insetticidi, non rimuovono le zanzare, uccidendole. Al contrario, le allontanano.

Questo perché sono formate da sostanze in grado di non far avvicinare questi parassiti. Tali prodotti, spruzzati sulla pelle, creano un odore che per le zanzare non è affatto invitante, e queste si disperdono, poiché disorientate.

Oltre alla pelle, questi rimedi possono essere utilizzati anche direttamente sui vestiti. Soprattutto nei luoghi in cui si sa che c’è un’elevata concentrazione di zanzare, sempre meglio portare con sé questi prodotti, per tutelarsi al meglio.

I test di Altroconsumo sui vari repellenti, hanno fatto emergere quali sono considerati quelli più validi.

Al primo posto si sono classificati due marchi, con 77 punti su 100. Stiamo parlando, per l’esattezza, di Prep insetto repellente lozione (spray vapo, che costa 6.29) e Carrefour soft sport lozione insetto repellente (spray vapo, al prezzo di 3.79 euro).

Al secondo posto, sempre a pari merito, si sono posizionati con punti 75 su 100, Prep insetto repellente spray pressurizzato, Conad tropical insetto repellente, Stack multinsetto spray. Tra gli altri prodotti di buona qualità ed efficacia, ci sono anche Zig Zag e Jungle Formula, il cui costo si aggira sui 9/14 euro.