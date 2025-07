Ottime notizie dall’INPS prima delle vacanze: extra pagamento da 500 euro per le famiglie, arriva il nuovo assegno,

In attesa dell’approvazione definitiva del Decreto Bonus, il Governo ha confermato un importante intervento a sostegno delle famiglie beneficiarie dell’Assegno di Inclusione (ADI).

Si tratta di un contributo straordinario di 500 euro, pensato per accompagnare coloro che esauriscono il primo ciclo di 18 mensilità dell’assegno e si apprestano a richiederne il rinnovo.

Bonus da 500 euro per i beneficiari dell’Assegno di Inclusione: a chi spetta e perché

L’emendamento al decreto-legge fiscale n. 84/2025 in esame alla Camera prevede l’introduzione di un contributo una tantum di 500 euro per circa 360.000 famiglie, equivalenti a oltre 830.000 persone. Questo bonus è volto a coprire il mese di sospensione obbligatoria che, secondo la normativa vigente, si interpone tra il primo ciclo di erogazione dell’ADI e il possibile rinnovo per ulteriori 12 mesi. La misura nasce dalla necessità di garantire continuità economica a chi si trova in una condizione di vulnerabilità, evitando così un vuoto di sostegno durante il periodo di attesa.

Infatti, senza l’intervento correttivo, le famiglie coinvolte non percepirebbero alcun aiuto nel mese successivo alla scadenza del primo ciclo di 18 mensilità, nonostante mantengano i requisiti per accedere all’assegno. Il Decreto Bonus, pur atteso entro il 30 giugno 2025, non è ancora stato formalmente approvato. L’emendamento, elaborato dai tecnici del Ministero del Lavoro, sarà inserito nella legge di conversione del DL fiscale n. 84/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 giugno 2025.

L’approvazione definitiva è prevista prima della pausa estiva del Parlamento, fissata per il 7-8 agosto 2025. Il pagamento del contributo, tuttavia, non arriverà nel mese di luglio. L’INPS dovrà infatti attendere le disposizioni operative per effettuare le verifiche necessarie e procedere all’erogazione. Le stime indicano che i beneficiari potranno ricevere il bonus a partire da settembre 2025.

Nel frattempo, le famiglie interessate sono invitate a presentare la domanda per il rinnovo dell’ADI a partire dal 1° luglio 2025, in linea con le disposizioni attuali. Oltre al bonus per l’Assegno di Inclusione, l’emendamento includerà anche la proroga delle tutele INAIL per studenti e personale scolastico. Queste misure di protezione, fondamentali per garantire sicurezza e assistenza durante l’anno scolastico, saranno estese per tutto il 2025/2026, assicurando così continuità agli interventi in ambito educativo.

L’estensione delle tutele INAIL rappresenta un ulteriore segnale della volontà del Governo di sostenere fasce vulnerabili e settori sensibili, come quello della scuola, in un momento di sfide economiche e sociali. L’introduzione del contributo straordinario da 500 euro e la proroga delle tutele INAIL sono misure che puntano a rafforzare il sistema di protezione sociale, garantendo un supporto concreto a chi si trova in difficoltà economica e sociale, soprattutto in vista delle prossime vacanze estive e dell’avvio del nuovo anno scolastico.