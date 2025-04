Affrontare un colloquio di lavoro è un’esperienza che genera sempre una certa dose di ansia e apprensione.

Questo momento cruciale può rappresentare un passaggio fondamentale nella carriera di un individuo. La preparazione è essenziale, ma non sempre basta. Ogni colloquio è unico e porta con sé sfide specifiche. Tra queste, le domande di logica e matematica sono tra le più temute dai candidati. La matematica, con la sua oggettività e capacità di mettere alla prova il pensiero critico, continua a essere un grande spauracchio, tanto per i neolaureati quanto per i professionisti esperti.

Uno dei nomi più noti nel mondo degli affari, Elon Musk, ha reso famoso un particolare rompicapo che pone ai candidati durante i colloqui di lavoro per le sue aziende, tra cui SpaceX. Questo quiz è diventato virale grazie a una influencer su TikTok, che ha lanciato la sfida ai propri follower, chiedendo loro se sarebbero stati in grado di risolvere l’enigma. La domanda è semplice ma ingannevole:

«Ti trovi sulla superficie della Terra. Fai una passeggiata un miglio a Sud, un miglio a Ovest e un miglio a Nord. Finisci esattamente nel punto in cui hai iniziato. Dove sei?»

La viralità del video ha coinvolto migliaia di utenti, che hanno condiviso le loro risposte e le loro teorie. Molti di loro hanno trovato l’indovinello stimolante e divertente, mentre altri lo hanno considerato un trabocchetto. Si è aperto un dibattito su quali potessero essere le possibili risposte corrette, e la questione ha suscitato grande curiosità.

La risposta (e le sue sfumature)

La risposta più comunemente accettata per questo rompicapo è il Polo Nord. Infatti, se ci si trova al Polo Nord, camminando un miglio a Sud si scende verso l’equatore, poi un miglio a Ovest (che, in realtà, è un cerchio attorno al Polo) e infine un miglio a Nord si torna esattamente al punto di partenza. Tuttavia, non è l’unica risposta valida. Anche il Polo Sud può essere una risposta corretta, sebbene in modo più complesso. Infatti, se ci si trova a una certa latitudine nell’emisfero sud (circa un miglio e mezzo dal Polo Sud), camminando un miglio a Sud si raggiunge un cerchio di latitudine tale che, camminando un miglio a Ovest, si compie un giro completo attorno al Polo Sud. Tornando poi un miglio a Nord, si ritorna al punto di partenza.

Questo enigma non è solo un semplice gioco di parole o un quiz da bar; offre spunti di riflessione interessanti sulla geografia, la geometria e la fisica. La domanda invita a considerare la curvatura della Terra, che spesso viene trascurata nella vita quotidiana. Non è solo una questione di risolvere un problema matematico, ma anche di comprendere come la nostra percezione della realtà possa essere influenzata dalle dimensioni e dalla forma del nostro pianeta.

Il quiz di Musk può anche essere visto come una metafora del mondo del lavoro stesso. La capacità di affrontare situazioni inaspettate, di pensare fuori dagli schemi e di trovare soluzioni creative è fondamentale in molti ambienti lavorativi. Questo è particolarmente vero in settori innovativi come l’industria spaziale, dove la risoluzione di problemi complessi è all’ordine del giorno.

Negli ultimi anni, l’uso di enigmi matematici e logici nei colloqui di lavoro è diventato sempre più comune, non solo nelle aziende tech ma in molti altri settori. Questo trend riflette un cambiamento nell’approccio alla selezione del personale, in cui le abilità analitiche e di problem solving sono diventate prioritarie. Le aziende vogliono candidati che non solo possiedano le competenze tecniche necessarie, ma che siano anche in grado di affrontare sfide impreviste e di pensare in modo critico.