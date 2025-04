Gennaio ha segnato un importante punto di svolta nella gestione dei libretti postali, strumenti di risparmio molto apprezzati dagli italiani.

Queste novità non solo mirano a modernizzare l’uso dei libretti postali, ma si inseriscono in un contesto più ampio di digitalizzazione dei servizi offerti da Poste Italiane.

Una delle principali innovazioni riguarda la gestione dei libretti inattivi. Ma cosa si intende esattamente con questo termine? Un libretto è considerato inattivo quando non registra alcuna operazione per un periodo di almeno dieci anni e ha un saldo pari o superiore a 100 euro. Fino ad oggi, i titolari di questi libretti hanno potuto ignorare la questione, ma ora la situazione è cambiata drasticamente. Se il titolare non compie alcuna azione per riattivare il libretto, il saldo verrà trasferito al Fondo statale per i depositi dormienti. Questa misura è stata introdotta per incentivare i risparmiatori a gestire attivamente i propri fondi e per ridurre il numero di libretti non utilizzati.

Per evitare che il proprio libretto diventi inattivo, è fondamentale eseguire almeno una transazione, che può essere un semplice versamento. Fortunatamente, adesso ci sono diversi strumenti per monitorare lo stato del proprio libretto. L’app BancoPosta, ad esempio, consente di controllare saldo e movimenti direttamente dallo smartphone. Inoltre, il sito ufficiale di Poste Italiane offre l’accesso a un’area riservata dove è possibile visualizzare tutte le operazioni effettuate. Questo approccio digitale è particolarmente utile in un’epoca in cui la comodità e l’efficienza sono sempre più apprezzate dagli utenti.

Offerte promozionali per i risparmiatori

Oltre alla gestione dei libretti inattivi, Poste Italiane ha lanciato nuove promozioni destinate ai titolari di libretti postali di risparmio attivi. Tra le offerte più interessanti c’è il Libretto Smart, che ora può beneficiare dell’offerta Supersmart. Questa proposta prevede un tasso di interesse del 2,5% se si vincola una nuova somma di denaro per un periodo di 366 giorni. Tale tasso è altamente competitivo e rappresenta un’opportunità interessante per coloro che desiderano far fruttare i propri risparmi in modo efficiente.

Poste Italiane ha anche sviluppato tre offerte distinte per soddisfare le diverse esigenze dei risparmiatori: Supersmart Young, dedicata ai giovani, Supersmart Pensione, rivolta agli utenti in età pensionabile, e Supersmart Open, che si rivolge a un pubblico più ampio. Queste offerte sono caratterizzate da condizioni vantaggiose e tassi competitivi, rendendo più accessibile la possibilità di accumulare risparmi. Per attivare queste promozioni, gli utenti possono recarsi in qualsiasi ufficio postale o utilizzare i canali digitali forniti da Poste Italiane, come l’app e il sito ufficiale. Questo approccio multicanale facilita la gestione dei propri investimenti, rendendola più accessibile a tutti.

Un’altra importante novità riguarda l’esclusione dei libretti postali di risparmio, dei buoni fruttiferi e di altri titoli di Stato dal calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino a un valore complessivo di 50.000 euro. Questa modifica, che deriva dal decreto numero 13 del 14 gennaio 2025, rappresenta un passo significativo verso il miglioramento dell’accesso ai servizi sociali da parte dei cittadini italiani. Sebbene la modifica sia stata formalmente introdotta il 5 marzo 2025, ci vorrà un mese affinché i sistemi informatici si adeguino completamente, rendendo effettiva l’esclusione dei libretti postali dal calcolo dell’ISEE a partire da aprile 2025.

Questa esclusione è particolarmente rilevante, poiché consente a molti italiani di accrescere il proprio patrimonio senza che questo incida negativamente sulle prestazioni sociali di cui possono beneficiare. In un periodo caratterizzato da incertezze economiche, tale misura offre una boccata d’aria a molti risparmiatori che possono ora gestire i propri fondi in modo più sereno e consapevole.

Il rafforzamento della digitalizzazione dei servizi di Poste Italiane rappresenta un ulteriore passo avanti verso una modernizzazione necessaria, che non solo semplifica la vita ai cittadini ma offre anche un controllo più diretto e immediato delle proprie finanze.