Sono dei posti unici, a tratti quasi inspiegabili, e si trovano in Italia: non tutti li conoscono, tu quanti ne hai visitati?

Per gli appassionati di escursioni immersi nella natura, l’Italia offre luoghi di una bellezza così straordinaria da sembrare quasi ultraterreni.

Tra questi, cinque destinazioni in Trentino si distinguono per la loro unicità e suggestione, paesaggi che ricordano scenari esotici o addirittura mondi immaginari come quello di Pandora nel celebre film Avatar.

I cinque gioielli naturali del Trentino

Il primo tra questi è senza dubbio il Lago di Lamar, uno specchio d’acqua cristallino noto non solo agli amanti della pesca ma anche agli avventurieri. Qui è possibile tuffarsi direttamente con l’ausilio delle liane che pendono dagli alberi, o raggiungere a nuoto le piccole rocce sparse lungo la riva. Questa zona è ideale per una gita fuori porta all’insegna del relax e del divertimento, mentre chi desidera un soggiorno più prolungato può usufruire dei numerosi camping presenti nelle vicinanze, punto di partenza perfetto per esplorare i dintorni. Non meno affascinante è il Canyon Rio Sass, situato nel cuore di Fondo, nel comune di Borgo d’Anaunia in Val di Non.

Qui il paesaggio si differenzia nettamente dal consueto rosso acceso dei canyon più celebri: il percorso si divide in due tratti distinti, uno avvolto dalle rocce antiche e l’altro più luminoso, che conduce alla sorgente ferruginosa e a uno stabilimento termale, oltre a una diga di sbarramento che aggiunge ulteriore fascino al contesto naturalistico circostante. Per chi desidera un’immersione in acque fresche, la Cascata D’Ampola rappresenta una meta imperdibile. Nascosta nella Valle del Chiese, nei pressi di Storo, questa cascata è raggiungibile seguendo le indicazioni per Ledro.

È presente un comodo parcheggio che permette di sostare e godere in tutta tranquillità della natura incontaminata che circonda questa splendida cascata. Un’esperienza altrettanto suggestiva si può vivere lungo la Roggia di Calavino, un sentiero situato nella gola di Canevai, tra il Dosfolòn e i Casai. Questo itinerario di circa un’ora e mezza consente di scoprire il profondo legame che unisce il territorio al suo ambiente naturale, con il percorso che si snoda tra cascate di varie dimensioni fino a raggiungere il lago di Toblino, altro gioiello naturalistico della zona. Infine, per gli amanti dell’avventura e del trekking, il Parco Fluviale Novella rappresenta una tappa obbligata.

Situato sempre in Val di Non, il fiume Novella ha modellato nel corso dei secoli canyon spettacolari, con passaggi stretti e pareti verticali che si possono attraversare sia a piedi che in kayak. L’esperienza è resa sicura e coinvolgente grazie alla presenza di guide esperte, che accompagnano i visitatori nelle esplorazioni lungo i suggestivi percorsi fluviali. Questi cinque luoghi naturali del Trentino, con le loro caratteristiche uniche e paesaggi mozzafiato, dimostrano come l’Italia possa vantare scenari altrettanto spettacolari e surreali rispetto a quelli di destinazioni più lontane. Un invito a scoprire e vivere la natura autentica del nostro Paese, immersi in ambienti che sembrano usciti da un’altra dimensione.