Il robot per pulire i pavimenti più richiesto ad un prezzo super scontato: offerta a tempo meglio acquistarlo subito.

Xiaomi ha scelto l’Italia insieme alla Germania per il lancio europeo del suo nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti economico, il Xiaomi Robot Vacuum S40C, già presentato a livello internazionale nella primavera scorsa.

Il dispositivo è ora disponibile sui siti ufficiali italiani e tedeschi del marchio, con un prezzo di listino di 190 euro, ma grazie alle offerte promozionali è possibile acquistarlo intorno ai 150 euro, cifra particolarmente competitiva per le funzionalità offerte.

Navigazione avanzata e potenza di aspirazione

Il Xiaomi Robot Vacuum S40C si distingue per il sistema di navigazione basato su tecnologia LiDAR, riconoscibile dalla torretta posizionata sulla parte superiore del robot. Questa tecnologia consente al dispositivo di mappare con precisione l’ambiente domestico, ottimizzando il percorso di pulizia e memorizzando le mappe per un utilizzo più efficiente nel tempo. La potenza di aspirazione raggiunge i 5.000 Pa, un valore non record nel settore, ma molto valido considerando il prezzo contenuto. Xiaomi assicura una buona capacità di raccolta di polvere, peli, capelli e detriti più voluminosi, supportata anche dalla spazzola laterale rotante che facilita la pulizia lungo i bordi e negli angoli.

L’utente può scegliere tra quattro modalità di funzionamento: silenziosa, normale, intensiva e Turbo, pensate per adattarsi alle diverse esigenze di pulizia e ai tipi di sporco. La batteria integrata da 2.600 mAh garantisce un’autonomia sufficiente per ambienti di dimensioni medio-piccole, anche se non è ideale per spazi molto estesi o complessi. Xiaomi non ha fornito dati ufficiali sull’autonomia, ma le caratteristiche fanno pensare a un utilizzo domestico standard. Il comparto lavapavimenti del Robot Vacuum S40C non presenta tecnologie particolarmente avanzate, ma offre comunque un sistema efficace per la manutenzione quotidiana dei pavimenti.

Il robot è dotato di un panno umido, probabilmente statico, posizionato dietro le ruote e bagnato automaticamente mediante un serbatoio da 260 ml. Il serbatoio per la raccolta della polvere ha invece una capacità di 520 ml. Le specifiche ufficiali non indicano la presenza di vibrazione o riscaldamento dell’acqua, ma il dispositivo può regolare automaticamente il livello di umidità del panno in base al tipo di superficie, garantendo così una pulizia adeguata senza eccessi di acqua. Inoltre, è presente un sistema anti-sgocciolamento che previene la formazione di macchie d’acqua durante la fase di lavaggio.

Attraverso l’applicazione Mi Home è possibile personalizzare in modo dettagliato il funzionamento del robot: si possono tracciare linee di demarcazione per delimitare aree da evitare, gestire superfici sensibili come tappeti e pianificare sessioni di pulizia con facilità. Queste funzionalità, ormai diventate standard nel settore, permettono un controllo completo e intuitivo del dispositivo.

Il robot è inoltre compatibile con i principali assistenti vocali e piattaforme di smart home, tra cui Google Assistant e Amazon Alexa, permettendo così l’integrazione in ecosistemi domestici intelligenti per un’esperienza di utilizzo ancora più fluida e moderna. In contemporanea al lancio europeo del Xiaomi Robot Vacuum S40C, la società ha presentato in Cina un nuovo scaldabagno smart, segno della continua espansione di Xiaomi nel settore della casa connessa e degli elettrodomestici intelligenti.