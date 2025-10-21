Quanto guadagnano davvero hostess e steward delle maggiori compagnie aeree? Tutte le cifre e diverse sorprese.

L’evoluzione del trasporto aereo negli ultimi anni ha trasformato radicalmente il modo di viaggiare, rendendo il volo accessibile a un numero sempre più ampio di persone grazie al fenomeno delle compagnie low cost.

Tra queste, la compagnia irlandese Ryanair si distingue per le tariffe estremamente competitive, ma resta viva la curiosità su un altro fronte: quanto guadagnano hostess e steward in queste realtà.

Il boom delle compagnie low cost e l’impatto sul mercato del lavoro aereo

«Volare non è più un lusso riservato a pochi», si ripete ormai da tempo. Le compagnie low cost hanno abbattuto le barriere economiche, offrendo biglietti a prezzi che solo pochi decenni fa sarebbero sembrati impensabili. Con poche decine di euro è spesso possibile raggiungere destinazioni europee e non solo, grazie a offerte continue e una crescente presenza di voli che coinvolgono aeroporti secondari. Questo modello, se da un lato ha stimolato enormemente la domanda di voli, dall’altro ha anche inciso sulle condizioni di lavoro e sulle retribuzioni del personale di bordo.

Il lavoro di hostess e steward, infatti, pur essendo affascinante e dinamico, si colloca in un contesto complesso, dove le retribuzioni riflettono spesso la politica aziendale e la natura low cost delle compagnie. Nel 2025, una hostess Ryanair percepisce uno stipendio base che si aggira tra i 1100 e i 1500 euro al mese, cifra che include anche un bonus semestrale di circa 600 euro. Questo incentivo rappresenta un riconoscimento aggiuntivo legato alle performance e alla continuità lavorativa. Inoltre, il personale di bordo può integrare il proprio reddito grazie alle provvigioni derivanti dalla vendita di prodotti a bordo.

In media, il personale Ryanair lavora cinque giorni a settimana, con un impegno che va ben oltre il semplice servizio di assistenza ai passeggeri. Le responsabilità comprendono la gestione della sicurezza a bordo, la gestione di situazioni di emergenza e il mantenimento di standard elevati di customer care, aspetti che rendono questo lavoro tutt’altro che semplice.

Il confronto con altre compagnie aeree internazionali evidenzia un divario significativo. Per esempio, Emirates Airlines, una delle compagnie più prestigiose e di lusso, riconosce alle sue hostess uno stipendio mensile che varia dai 2100 ai 2300 euro. Il livello di retribuzione più elevato è accompagnato da benefit e condizioni di lavoro diverse, che riflettono la posizione di mercato e lo standard di servizio offerto. Al vertice della scala retributiva si colloca invece la compagnia statunitense Southwest Airlines, che può vantare stipendi medi mensili ben superiori, intorno ai 5000 euro.

Questo livello salariale è associato a un contesto lavorativo che, pur mantenendo la dinamicità e le responsabilità tipiche della professione, premia ampiamente i propri dipendenti. L’immagine romantica del volo come occasione per esplorare il mondo e vivere esperienze uniche non deve fare dimenticare le difficoltà intrinseche della professione. Gli assistenti di volo affrontano turni spesso irregolari, fusi orari, e condizioni di lavoro che possono essere stressanti e impegnative sotto diversi punti di vista.

La sicurezza dei passeggeri, la gestione di eventuali emergenze a bordo e la necessità di mantenere un elevato livello di servizio sono solo alcune delle responsabilità che rendono il ruolo di hostess e steward molto più complesso di quanto possa apparire. Inoltre, il compenso, soprattutto nelle compagnie low cost, riflette spesso queste condizioni, con salari che, seppur dignitosi, non sempre rispecchiano appieno il carico di lavoro e l’impegno richiesto.

Il fenomeno delle compagnie low cost ha dunque avuto un impatto determinante non solo sul modo di viaggiare, ma anche sulle opportunità di lavoro e sulle condizioni economiche del personale di bordo. Mentre le retribuzioni di alcune compagnie prestigiose continuano a crescere e a posizionarsi su livelli elevati, il mercato low cost presenta ancora margini di miglioramento, soprattutto per quanto riguarda il riconoscimento economico del lavoro svolto dalle hostess e dagli steward.