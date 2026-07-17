Incidente sull’A1, traffico paralizzato verso Roma: 7 km di coda tra Attigliano e Orte

Un incidente sull’autostrada A1 ha bloccato nel pomeriggio di giovedì 16 luglio il tratto compreso tra Attigliano e Orte, in direzione Roma, dopo la dispersione di materiali sulla carreggiata al km 479,7, rendendo necessaria la chiusura temporanea e l’intervento dei soccorsi per ripristinare la sicurezza della circolazione.

Incidente A1 tra Attigliano e Orte: 7 chilometri di coda verso Roma

La giornata si è complicata, e non poco, per gli automobilisti in viaggio sulla A1 Milano-Napoli lungo il tratto umbro-laziale. Secondo l’aggiornamento diffuso alle 18.33, tra Attigliano e Orte si registravano circa 7 chilometri di coda in direzione della Capitale, con il traffico incanalato su una sola corsia e tempi di percorrenza molto più lunghi rispetto alla norma.

L’episodio, in base alle prime informazioni disponibili, è legato alla presenza di materiali dispersi in carreggiata dopo un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 479,7. In quel punto, poco prima del confine tra Umbria e Lazio, la circolazione è stata rallentata per consentire ai Vigili del Fuoco e al personale di gestione autostradale di lavorare in sicurezza. “Procediamo a passo d’uomo da parecchio”, ha raccontato un automobilista fermo in coda nei pressi di Attigliano, descrivendo una situazione rimasta tesa per tutto il tardo pomeriggio.

Traffico A1 in tempo reale: tempi di percorrenza e tratto critico

Il tratto Attigliano-Orte verso Roma è uno dei punti più delicati della viabilità del Centro Italia, perché convoglia il traffico diretto nella Capitale e quello proveniente dal Nord lungo l’asse principale dell’Autostrada del Sole. Nel pomeriggio, i tempi stimati per attraversare il tratto hanno raggiunto circa 54 minuti, con un aumento di almeno 30 minuti rispetto a una percorrenza regolare.

La coda si è formata mentre i mezzi di soccorso liberavano la carreggiata dai detriti e verificavano le condizioni del manto stradale. Solo allora, con il passaggio su una corsia, il flusso ha ripreso lentamente a muoversi. I pannelli a messaggio variabile hanno segnalato il rallentamento già diversi chilometri prima dell’area interessata, invitando chi viaggiava verso Roma a prestare attenzione e a valutare itinerari alternativi. Per chi si trovava già nel tratto bloccato, invece, non c’era molto da fare: motore acceso, partenze brevi, attese continue. Una scena comune, in estate, ma sempre difficile da gestire.

Percorsi alternativi consigliati per chi viaggia verso Roma

Per gli automobilisti diretti a Roma, il percorso alternativo indicato prevede l’uscita dall’A1 a Orvieto, quindi il proseguimento lungo la SP 71 Umbro-Casentinese in direzione Montefiascone. Da lì si può imboccare la SS 2 Cassia verso Viterbo, raggiungere la superstrada Viterbo-Orte e rientrare infine in autostrada al casello di Orte.

Si tratta di un itinerario più lungo rispetto alla percorrenza ordinaria, ma utile nelle fasi in cui la coda supera diversi chilometri e il traffico sulla A1 verso Roma procede a rilento. La scelta, naturalmente, dipende dal punto in cui ci si trova e dalle condizioni aggiornate della viabilità secondaria. Chi è ancora prima di Orvieto può valutare l’uscita con maggiore margine; chi invece ha già superato lo svincolo rischia di restare intrappolato nel rallentamento fino alla riapertura completa del tratto. In casi simili, la prudenza resta la prima regola: niente manovre improvvise, niente inversioni vietate, attenzione ai mezzi di soccorso in movimento.

Informazioni utili: app, pannelli e consigli durante le lunghe code

Per seguire l’evoluzione del traffico sulla A1 in tempo reale, gli automobilisti possono fare riferimento ai pannelli a messaggio variabile presenti lungo l’autostrada, alle comunicazioni dei gestori della rete e al servizio CCISS Viaggiare Informati, raggiungibile anche tramite il numero 1518. Anche applicazioni come Google Maps e Waze, aggiornate con le segnalazioni degli utenti, possono aiutare a individuare rallentamenti, incidenti appena avvenuti o uscite più convenienti.

Le lunghe code, specie con temperature alte e ripartenze frequenti, mettono sotto stress anche il veicolo. Prima di affrontare un viaggio su tratte trafficate come la A1, è utile controllare la pressione degli pneumatici, il livello dei liquidi e lo stato del battistrada. Sembrano dettagli minori, poi però fanno la differenza quando si resta fermi per un’ora con il motore acceso e l’aria condizionata in funzione. Il consiglio, ripetuto anche dagli operatori della sicurezza stradale, è semplice: partire informati, mantenere le distanze e aggiornarsi prima di entrare nei tratti segnalati come critici.