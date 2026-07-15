Alto Adige, la Norvegia d’Italia: le auto elettriche volano al 21%

L’Alto Adige ha registrato nel primo semestre 2026 la quota più alta d’Italia di auto elettriche nuove, con le vetture 100% a batteria salite al 21,4% delle immatricolazioni, secondo i dati di mercato rilanciati da UNRAE, grazie a incentivi locali, tariffe di ricarica dedicate e a un contesto territoriale già orientato alla mobilità a basse emissioni. Il dato, rilevante anche per il confronto con il resto del Paese, segna un passaggio simbolico: per la prima volta le auto elettriche in Alto Adige hanno superato le nuove immatricolazioni a benzina, ferme al 19,8%. Non è la Norvegia, dove le vendite elettriche sfiorano la totalità del mercato. Ma, nel panorama italiano, Bolzano e dintorni viaggiano su un’altra corsia.

Auto elettriche in Alto Adige, la quota sale al 21,4%

Nel dettaglio, tra gennaio e giugno 2026 la quota di BEV in Alto Adige — cioè le vetture completamente elettriche — è passata dal 14,6% dello stesso periodo del 2025 al 21,4%. Una crescita netta, maturata in pochi mesi, che racconta un mercato locale ormai diverso da quello nazionale: meno legato ai motori tradizionali, più aperto alla ricarica domestica e pubblica. Nelle concessionarie della provincia, spiegano gli operatori del settore, le domande più frequenti non riguardano più solo l’autonomia, ma anche tempi di consegna, colonnine vicine a casa e costo reale di utilizzo.

A spingere il dato non sono soltanto le auto elettriche pure. Le ibride, considerando tutte le tecnologie disponibili, hanno rappresentato il 41,1% delle immatricolazioni, contro il 38,5% registrato un anno prima. Sommando elettriche e ibride, la quota dei veicoli elettrificati arriva così al 62,5% del mercato locale. Più di sei auto nuove su dieci. Un numero che, letto da solo, dice già molto.

Benzina e diesel arretrano nel mercato locale

La crescita delle auto elettriche in Alto Adige procede insieme al calo delle alimentazioni tradizionali. Le immatricolazioni di vetture a benzina sono diminuite del 17,1% rispetto al primo semestre 2025, mentre quelle diesel hanno segnato una flessione vicina al 30%. Il sorpasso dell’elettrico sulla benzina, in questo contesto, non è solo un dato statistico: indica un cambio nelle scelte di famiglie, aziende e flotte locali.

Il diesel, che per anni ha avuto un peso forte nelle aree alpine per percorrenze lunghe e uso professionale, continua dunque a perdere terreno. Restano, certo, esigenze specifiche: chi percorre molti chilometri in vallate meno servite o utilizza l’auto per lavoro guarda ancora con prudenza alla transizione. Eppure il quadro si muove. Nei centri urbani come Bolzano, Merano e Bressanone, la presenza di infrastrutture di ricarica e l’abitudine a tragitti quotidiani più prevedibili rendono l’elettrico una scelta più concreta rispetto ad altre zone d’Italia.

Il confronto con l’Italia: Alto Adige quasi al doppio della media

A livello nazionale, secondo i dati UNRAE, la quota di auto elettriche BEV nel primo semestre del 2026 ha raggiunto l’11% delle immatricolazioni, più del doppio rispetto all’anno precedente. Il progresso italiano è chiaro, ma l’Alto Adige resta avanti: la penetrazione locale dell’elettrico è circa doppia rispetto alla media del Paese. In termini assoluti, naturalmente, i volumi nazionali restano più elevati; in proporzione, però, la provincia autonoma fa corsa a sé.

Anche nel resto d’Italia crescono le auto ibride, aumentate del 27,7% nel semestre, mentre le vetture a benzina calano del 16,1% e quelle diesel del 31,9%. È una traiettoria comune, ma con velocità diverse. L’Alto Adige, per reddito medio, politiche territoriali e attenzione ambientale, sembra aver anticipato una parte del cambiamento. “Il cliente qui fa molti conti prima di scegliere”, ha confidato un venditore della zona di Bolzano, riassumendo una dinamica spesso poco raccontata: incentivi, consumi e costi di ricarica pesano quanto il prezzo di listino.

Incentivi, ricarica e carburanti: perché l’Alto Adige corre

A sostenere la diffusione delle auto elettriche in Alto Adige contribuiscono prima di tutto gli incentivi provinciali, disponibili durante l’anno e quindi più prevedibili per chi deve acquistare un’auto nuova. A questo si aggiungono le tariffe ridotte per la ricarica alle colonnine pubbliche, offerte dal gestore locale dell’energia ai clienti con contratto domestico. Un dettaglio pratico, non secondario: sapere quanto si spenderà per ricaricare incide sulla decisione finale.

C’è poi il tema dei carburanti tradizionali, spesso più costosi in provincia rispetto ad altre aree, e una sensibilità locale più marcata verso la mobilità sostenibile. La vicinanza con Austria e Germania, mercati dove l’elettrico è più presente, contribuisce al confronto quotidiano: modelli, abitudini, infrastrutture. La Norvegia resta lontana, con quote di elettrico vicine al 100% delle nuove immatricolazioni. Ma nel quadro italiano, oggi, l’Alto Adige è il territorio che più si avvicina a quel modello. Con numeri ancora parziali, certo. Però già abbastanza solidi da indicare una direzione.