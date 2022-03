Puzza nella lavatrice addio: i rimedi naturali che ti svolteranno la giornata (a costo zero)

Fonte immagine: Pixabay

La lavatrice è uno di quegli elettrodomestici davvero irrinunciabili all’interno delle abitazioni: oggi, è sostanzialmente impensabile tornare a lavare il bucato a mano, a causa di una quotidianità sempre più frenetica e il tempo praticamente minimo da poter dedicare alla cura della casa.

Eppure, a volte la lavatrice causa solo problemi: uno dei più insopportabili è la puzza! Quante volte ti è capitato di prendere il bucato e notare un odore pestilenziale nonostante l’uso di detersivi profumati?

Quante volte, non appena si apre il cestello, hai avuto quella terribile sensazione di dover ripetere il lavaggio? Non solo uno spreco di tempo, ma anche e soprattutto di denaro, in termini di consumo energetico e di utilizzo del detersivo!

Puzza nella lavatrice addio: i rimedi naturali che ti svolteranno la giornata (a costo zero)

Vuoi finalmente dire addio alla puzza nella lavatrice? Se non sopporti più quel terribile odore che proviene di tanto in tanto dal cestello della tua lavatrice, è arrivato il momento di conoscere i migliori rimedi naturali per evitarla: continua a leggere e troverai delle soluzioni per il problema della puzza che ti svolteranno la giornata, alcune delle quali sono praticamente a costo zero.

Il segreto per evitare la puzza? Una corretta manutenzione della lavatrice

Il primo passo da compiere per evitare che esca puzza dalla lavatrice è, come facile intuire, procedere a un’adeguata pulizia. Per la natura di questo elettrodomestico, è fisiologico che dei detriti di sporco si accumulino in alcune aree. Con il tempo, questi residui possono produrre cattivo odore. Ancora, un’errata gestione del cestello potrebbe favorire l’apparizione di fastidiose e maleodoranti muffe.

Innanzitutto, è necessario garantire alla lavatrice una corretta asciugatura dopo ogni ciclo di lavaggio. L’ideale è rimuovere l’umidità residua dall’oblò e dal cestello aiutandosi con un panno, così da accelerare questo processo. In ogni caso, bisogna lasciare lo sportello aperto dopo ogni lavaggio, affinché l’aria circoli riducendo la possibilità di formazione della muffa.

Bisogna quindi regolarmente pulire il cassetto dei detersivi, rimuovendolo dall’apparecchio e lavandolo con acqua e sapone di Marsiglia o, in caso di sporco incrostato, con acqua e bicarbonato. Un cassetto sporco non farà altro che trasferire detriti maleodoranti ai panni durante la fase di caricamento dell’acqua.

Infine, è bene avviare di tanto in tanto un lavaggio a vuoto, con acqua ad alta temperatura e con l’aggiunta di un bicchiere di aceto direttamente nel cassetto del detersivo. L’azione congiunta dell’aceto e delle alte temperature disinfetteranno l’intero cestello, bloccando la proliferazione di batteri responsabili del cattivo odore.

Puzza dalla lavatrice: se non ne puoi più, questi sono i rimedi naturali di cui hai bisogno

Ma cosa fare quando l’odore si è già palesato, magari per l’assenza di una corretta manutenzione? In aiuto arrivano alcuni rimedi naturali, da verificare prima su parti nascoste dell’apparecchio o avvalendosi del libretto di istruzioni, per evitare danneggiamenti.

Si parte controllando la guaina di gomma che isola il cestello dall’oblò. Tra le varie pieghe si potrebbe notare dello sporco accumulato, una sorta di patina nera o marrone che potrebbe essere sintomo della presenza di muffe. Per rimuoverlo, si utilizza un panno lievemente imbevuto di acqua e aceto, facendo attenzione a non bucare o danneggiare la guaina durante l’operazione. Per eventuali detriti direttamente sul cestello, come ugelli otturati o incrostazioni, si può ricorrere a una crema realizzata con acqua tiepida e bicarbonato, da lasciare agire per qualche minuto. Lo sporco diventerà più morbido e sarà quindi estremamente semplice rimuoverlo.

Utile per igienizzare il cestello, ed eliminare gli odori molesti, è passare l’intera superficie interna in metallo con un batuffolo imbevuto in qualche goccia di Tea Tree Oil. Si tratta di un rimedio dalle capacità antibatteriche e antifungine, perfetto quindi per eliminare ospiti sgraditi nella lavatrice.

Infine, un lavaggio a vuoto ad alta temperatura, con dell’aceto bianco come detergente, dovrebbe garantire la pulizia di tubi interni e scarichi, difficilmente raggiungibili altrimenti.