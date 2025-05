Quando si parla di detrazioni, si pensa a qualcosa di difficile, complesso e complicato anche solo da comprendere. In realtà si tratta di denaro che puoi ricevere dallo Stato grazie al tuo modello 730.

Ci sono tante di quelle spese detraibili ma, allo stesso tempo, molti sono i cittadini che non sanno di cosa si tratta. Spese che potrebbero ritornare utili ma che, alla fine, vanno a finire nel dimenticatoio e tornano di nuovo allo Stato.

Così facendo, il cittadino perde la possibilità di potersi mettere in tasca qualche soldino in più che fa sempre comodo. Vediamo insieme come leggere al meglio il 730 e come capire quali sono queste detrazioni.

Detrazioni 730: ecco anche cosa puoi inserire

Parlare di detrazioni fiscali non ci deve sembrare qualcosa di impossibile: basta una lettura e una migliore compilazione del modello 730 per capire al meglio di cosa si tratta. All’interno proprio del 730 ce ne sono alcune di detrazioni che il cittadino non conosce nemmeno e che, molto spesso, non gli vengono segnalate.

Perciò, con l’avvinarsi dell’avvio della stagione dichiarativa, è bene fare un a carrellata di quelle che sono tutte le detrazioni di cui si può beneficiare in sede di dichiarazione dei redditi. In generale, le detrazioni sono essenziali perché fanno abbassare l’imposta dovuta e, per questo, più ne sono (da precisare, sempre, che sono quelle a cui i cittadini hanno diritto), più si risparmia.

Quelle che, di solito, maggiormente si conoscono sono le detrazioni di carattere medico, ovvero quelle per le spese sanitarie che si sono sostenute nel corso dell’anno precedente. Ma sapevi che puoi detrarre anche le spese di carattere funebre? Se, purtroppo, hai dovuto sostenere questo tipo di spesa, queste possono essere inserite all’interno del tuo modello 730.

Si possono detrarre anche i costi di un funerale

Dal costo della bara a quello della sepoltura, può essere detratto grazie proprio al modello 730. Si può contare su un aiuto statale che riconosce una detrazione al 19% su una spesa funebre massima prevista dalla legge.

La detrazione spettante è pari su una spesa massima di 1.550 euro per ogni funerale, a condizione che il pagamento sia stato fatto con mezzi tracciabili.

Il limite per ogni funerale, tra l’altro, rimane invariato anche se a sostenere le spese sono stati più soggetti: in pratica, la detrazione massima da indicare nella dichiarazione di chi sostiene i costi può arrivare fino a un massimo di 294,50 euro per ogni decesso. Essa va inserita nel campo “Quota sostenuta” e va indicata la parte di spesa effettivamente sostenuta.