Poste Italiane assume in tutta Italia: contratto immediato, nessuna esperienza richiesta e formazione inclusa.

Poste Italiane ha avviato una nuova campagna di assunzioni per il 2025, offrendo contratti immediati anche a chi non ha esperienza. L’azienda, da sempre punto di riferimento nel panorama lavorativo italiano, è alla ricerca di personale per diversi sedi su tutto il territorio nazionale. Si tratta di una grande occasione per chi desidera entrare in un ambiente solido, dinamico e orientato alla crescita professionale.

Le nuove posizioni aperte riguardano principalmente gli addetti allo smistamento e consulenti finanziari, due ruoli fondamentali nella rete logistica e nei servizi finanziari del gruppo. Poste garantisce inoltre un percorso formativo dedicato per tutti i neoassunti, rendendo queste opportunità accessibili anche a chi è alla prima esperienza lavorativa.

Poste Italiane assume: opportunità reali per chi cerca lavoro stabile

Gli addetti allo smistamento sono figure centrali nella rete logistica di Poste Italiane. Ogni giorno si lavora di organizzare pacchi, lettere e spedizioni, assicurandosi che tutto arrivi a destinazione nei tempi previsti. Il lavoro si svolge nei principali centri logistici del Paese, tra cui Milano, Bologna, Firenze, Venezia e Verona.

Non è richiesta esperienza pregressa, basta avere un diploma di scuola superiore (con voto minimo di 70/100) o una laurea (almeno 102/110), oltre alla disponibilità a lavorare su turni, anche notturni. I contratti offerti sono a tempo determinato, ma con concreta possibilità di rinnovo e stabilizzazione in azienda. La candidatura deve essere inviata attraverso il sito ufficiale di Poste Italiane, nella sezione “Lavora con noi”, scegliendo la sede di preferibilmente.

Inoltre, l’azienda valorizza la crescita interna: molti dipendenti che iniziali con ruoli operativi riescono, nel tempo, a ricoprire posizioni di maggiore responsabilità. Oltre agli addetti logistici, Poste sta selezionando nuovi consulenti finanziari da inserire in varie province del Nord Italia, con scadenza delle candidature fissata a novembre 2025 .

Per questa posizione è richiesta una laurea o l’iscrizione a un corso di laurea triennale o magistrale, con ornamento per discipline economiche o giuridiche. Si cercano candidati con attitudine commerciale, capacità comunicativa e interesse per il mondo degli investimenti e delle assicurazioni. Il contratto previsto è a tempo pieno, con 36 ore settimanali distribuiti su 6 giorni, in linea con il CCNL di Poste Italiane. L’azienda offre un pacchetto completo di benefit welfare , inclusi piani pensionistici, assicurazioni sanitarie e supporto alla genitorialità.

Per partecipare alle selezioni, basta collegarsi al portale ufficiale di Poste Italiane e compilare la domanda nella sezione dedicata. Dopo aver inserito i propri dati personali, sarà necessario allegare il curriculum aggiornato e indicare la sede preferita. Una volta inviata la candidatura, i candidati selezionati verranno contattati per un colloquio conoscitivo e, successivamente, per la firma del contratto.