Ecco i quiz matematici che spopolano sul web, ma solo il 2% della popolazione riesce a risolverli: mettono alla prova la logica e l’intuito.

Negli ultimi anni, i quiz matematici sono diventati un fenomeno virale sui social. Ogni giorno, milioni di utenti si sfidano su espressioni e problemi apparentemente semplici, ma che in realtà nascondono insidie in grado di mandare in confusione anche le menti più allenate.

C’è qualcosa di affascinante nei numeri, nella logica e nelle regole della matematica: risolvere un problema che sembrava impossibile dà una soddisfazione enorme e spinge a condividerlo con amici e parenti per vedere chi ci riesce.

Ecco i due quiz che stanno facendo impazzire tutti

Oggi mettiamo alla prova la tua abilità con due quiz matematici che, a prima vista, sembrano banali ma che in realtà solo il 2% delle persone risolve senza errori. Pronto a sfidare te stesso?

Il primo quiz è un’espressione matematica che sta facendo impazzire il web:

6 ÷ 2(1+2) = ?

Molti rispondono di getto 1, altri 9, ma chi ha ragione? Vediamo i passaggi corretti.

Prima di tutto, risolviamo la parentesi:

6 ÷ 2(3)

A questo punto, bisogna rispettare la regola delle operazioni, ovvero l’ordine delle priorità (parentesi, esponenti, divisioni e moltiplicazioni da sinistra a destra, infine addizioni e sottrazioni). Abbiamo una divisione e una moltiplicazione, quindi si procede da sinistra verso destra:

6 ÷ 2 × 3 = 3 × 3 = 9

La risposta corretta è 9, anche se molte persone si lasciano ingannare e credono che la moltiplicazione con il 3 vada eseguita prima della divisione.

Passiamo al secondo quiz, più complicato, che gioca con la logica:

Se 8 + 2 = 16106

5 + 4 = 209

9 + 6 = 5415

allora 7 + 3 = ?

A prima vista sembra che i numeri siano messi a caso, ma c’è uno schema preciso. Analizziamo la prima operazione:

8 + 2 = 16106

Scomponiamolo:

8 × 2 = 16

8 – 2 = 6

8 + 2 = 10

Tutti i risultati sono stati scritti in fila: 16 (moltiplicazione), 10 (somma), 6 (differenza).

Verifichiamo se il modello funziona per gli altri esempi:

5 + 4 = 209

5 × 4 = 20

5 + 4 = 9

5 – 4 = 1

La sequenza diventa 2091 (nel quiz originale viene scritto 209, probabilmente eliminando lo 0 finale).

Ora risolviamo per 7 + 3:

7 × 3 = 21

7 + 3 = 10

7 – 3 = 4

Quindi la risposta corretta è 21104.

Questi quiz mostrano quanto sia facile cadere in errore se non si fa attenzione ai dettagli o se si sottovalutano le regole matematiche. Il loro successo sul web è dovuto proprio a questo: mettono alla prova la nostra mente, ci fanno dubitare delle nostre certezze e ci sfidano a trovare la soluzione prima degli altri. In fondo, chi non ama dimostrare di avere un’intelligenza fuori dal comune?

Proprio per questa ragione, ora che sai come affrontare un quiz matematico sul web, puoi divertirti a sfidare i tuoi amici o i tuoi familiari. Sottoponi loro questo quiz condividendolo e sfidali a risolverlo. Ti divertirai quando vedrai la loro testa fumare.