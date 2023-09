Pianta di limone, foglie accartocciate: cause e rimedi

Gli alberi di agrumi sono bellissimi in vaso e giardino, ma le piante di limoni con le foglie accartocciate no. Il problema ha varie cause, a cominciare dalla siccità, che può impedire alla pianta di crescere sana, ma anche alcune malattie fungine. Se notiamo un limone sofferente e dal fogliame curvo, lo dovremo curare seguendo alcune semplici regole per un agrume in piena salute.

Fonte immagine: Pixabay

Se la pianta di limone nel nostro vaso o in giardino mostra le foglie accartocciate, ci sono una serie di cause scatenanti del problema. Di solito gli agrumi vanno incontro a questo disturbo, quando l’arbusto è sottoposto a sofferenza. Il troppo caldo o freddo sono una delle ragioni per cui il fogliame si arriccia.

Ma le temperature non sono l’unico motivo che porta a questo sintomo, visto che diverse alterazioni della stabilità della pianta ne possono rovinare l’estetica e la salute. Se vogliamo prevenire il problema ci basta curare la pianta come sempre, evitando, ad esempio, la siccità o gli eccessi idrici.

Un controllo periodico della salute del nostro albero di limone ci garantirà anche di non sottovalutare eventuali malattie. Ma anche verificare che non vi siano parassiti in grado di compromettere lo sviluppo dell’arbusto, la cui presenza potrebbe essere sottolineata proprio dalle foglie accartocciate.

Il mondo degli alberi da frutto è vario e quello degli agrumi è un sottogruppo con le proprie regole da seguire, per favorire una crescita sana delle piante. Se notiamo delle anomalie estetiche, è possibile che alla base ci siano problemi da risolvere.

Fonte: Pixabay

Pianta di limone con foglie accartocciate: cause

L’arricciatura delle foglie degli alberi di limone è una condizione che porta il fogliame a deformarsi, con anche la possibilità che diventi giallo o marrone. Lo step successivo è che si può presentare anche una caduta copiosa. Ma cerchiamo di capire le cause.

Siccità

Le radici della pianta hanno bisogno di acqua, ma se non ne ricevono a sufficienza si verifica una carenza di nutrienti che porta le foglie ad avvizzire. Di solito le foglie restano verdi, ma si accartocciano su loro stesse.

Temperature estreme

Gli alberi di limone preferiscono un clima caldo, ma non eccessivamente secco: in caso di freddo intenso o estati torride, è possibile che la pianta ne soffra e che le sue foglie si arriccino.

Carenze nutrizionali

Un altro motivo per cui le foglie del limone si accartocciano è che il suolo non è ricco a sufficienza delle sostanze utili alla pianta. Di solito è un sintomo che indica carenza soprattutto di potassio e magnesio.

Irrigazione eccessiva

Non solo la siccità, ma anche gli eccessi idrici possono causare problemi al limone, che ha radici sensibili ai ristagni di acqua. Il risultato è che si possa verificare marciume radicale che porta anche a foglie accartocciate.

Parassiti e malattie

Gli afidi e i ragni rossi sono i parassiti che più spesso si vedono sulle piante di agrumi, incluso limone. Ma anche la botrite, o muffa grigia, è una malattia tipica di queste piante. Uno dei sintomi primari di infestazioni o malattie del limone è proprio un arricciamento delle foglie.

I rimedi per le foglie del limone arricciate

Per quanto riguarda i rimedi per soccorrere la pianta e migliorare la salute, ma anche il suo aspetto estetico, è di risolvere questi problemi. Se la pianta risente di carenze idriche, deve essere nostro dovere irrigarla in modo più regolare. Ma occhio, sempre valutando la possibilità di rendere il terreno più drenato se così non fosse.

Ma ancora, un test del pH del suolo può dirci se è carente di minerali e in questo caso darci le indicazioni corrette per renderlo meno povero di nutrienti. In inverno, se abitiamo in zone fredde, ricordiamo di pacciamare il terriccio o anche coprire la pianta con teli di TNT, per evitare che le gelate la rovinino.

In caso di parassiti e malattie, va innanzi tutto identificato il tipo di infestazione o disturbo che sta minacciando la pianta. Di solito i giardinieri esperti tengono sempre dello spray al rame da parte in caso di bisogno, un rimedio ottimo che aiuta a limitare le infezioni fungine, ma anche alcune parassitosi comuni.

Fonti