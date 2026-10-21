Uva da tavola, fino a 8 pesticidi per grappolo: residui rilevati in 15 campioni su 20, anche nel biologico

Quindici campioni su venti con residui di pesticidi, e in un caso fino a otto sostanze diverse rilevate nello stesso grappolo. È il risultato di un test condotto dalla rivista svizzera Saldo sull’uva da tavola acquistata nei supermercati, pubblicato nell’ottobre 2026. Un dato che riguarda da vicino anche i consumatori italiani, visto che 14 dei 20 campioni analizzati provenivano dall’Italia — e che coinvolge persino prodotti biologici, tradizionalmente percepiti come la scelta più sicura.

Cosa ha trovato il test svizzero sui pesticidi nell’uva da tavola

Il metodo seguito da Saldo è quello classico dei test comparativi su alimenti: acquistare i prodotti sugli scaffali della grande distribuzione, così come farebbe qualsiasi consumatore, e sottoporli ad analisi di laboratorio. Venti campioni di uva da tavola, venti acquisti ordinari. Il risultato è che solo cinque campioni su venti sono risultati completamente privi di residui di pesticidi. Gli altri quindici presentavano tracce di uno o più composti.

Il caso più significativo è quello in cui sono state identificate otto sostanze diverse all’interno di un singolo campione. Non si tratta di una contaminazione accidentale o di una singola molecola residua: otto pesticidi diversi nello stesso grappolo rappresentano un livello di esposizione multipla che va ben oltre la singola sostanza. È proprio questo aspetto — la presenza simultanea di più composti — a rendere il dato particolarmente rilevante dal punto di vista della sicurezza alimentare.

Il tema dell’effetto cocktail, ovvero la possibile interazione tra residui di pesticidi diversi consumati insieme, è da anni al centro del dibattito scientifico e regolatorio europeo. Le normative attualmente in vigore stabiliscono limiti massimi per ciascuna sostanza singolarmente, ma la valutazione dell’esposizione combinata rimane un campo ancora in evoluzione.

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Perché la provenienza italiana è un elemento centrale

Su venti campioni analizzati, quattordici erano di origine italiana. L’Italia è tra i principali produttori mondiali di uva da tavola, con una coltivazione concentrata soprattutto nel Sud del Paese. Non è quindi sorprendente che i supermercati svizzeri — mercato di prossimità geografica e culturale — abbiano scaffali dominati da uva italiana. Ma questa prevalenza significa anche che i risultati del test parlano in larga misura di prodotti italiani.

Il dato diventa ancora più interessante se si considera che tra i campioni analizzati erano presenti anche prodotti biologici, e che pure questi hanno mostrato la presenza di residui. Il biologico esclude per definizione l’utilizzo di pesticidi di sintesi durante la coltivazione, ma i residui possono derivare da diverse cause: contaminazione crociata da campi vicini, persistenza di sostanze nel suolo, o trattamenti avvenuti in fasi precedenti della filiera. La rivista Saldo non ha specificato nei dettagli resi pubblici se i livelli rilevati nei campioni bio superassero o meno le soglie normative, ma la sola presenza di residui in prodotti certificati biologici è un segnale che il sistema di controllo della filiera merita attenzione.

L’uva da tavola tra i prodotti più monitorati in Europa

L’uva da tavola non è nuova a questo tipo di rilevazioni. I pesticidi nell’uva da tavola sono un tema ricorrente nei rapporti annuali dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che monitora i residui negli alimenti attraverso programmi di controllo coordinati a livello comunitario. L’uva rientra sistematicamente tra le colture con maggiore frequenza di rilevamento di residui, insieme ad altri prodotti ortofrutticoli come fragole, pesche e peperoni.

Questo non significa automaticamente che il prodotto sia pericoloso: la presenza di un residuo non equivale al superamento dei limiti di legge, e i limiti massimi di residui (LMR) sono fissati con margini di sicurezza che tengono conto dell’esposizione media del consumatore. Il punto critico, però, è che questi margini vengono calcolati sostanza per sostanza, non considerando la somma di più residui presenti contemporaneamente. E il test di Saldo mostra che la presenza multipla è tutt’altro che rara.

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Cinque campioni puliti: cosa li distingue

Tra i venti campioni analizzati, cinque non presentavano alcun residuo. Il test non fornisce dettagli sufficienti a identificare con precisione le caratteristiche comuni di questi prodotti — se biologici, se provenienti da specifiche aree geografiche, o se distribuiti da determinati marchi. Tuttavia, il fatto che esista una quota di uva da tavola completamente priva di residui dimostra che produrre senza lasciare tracce chimiche nel prodotto finale è tecnicamente possibile.

Per il consumatore, questo dato ha un risvolto pratico: non tutta l’uva in commercio è uguale dal punto di vista della contaminazione. La differenza non è sempre visibile sulla confezione, ma esistono scelte che possono ridurre l’esposizione. Lavare accuratamente l’uva sotto acqua corrente è una misura minima e sempre consigliata, anche se non elimina completamente i residui che possono essere penetrati nella buccia o nel frutto.

Cosa chiedere alla filiera e ai controlli

Il test di Saldo non ha valore statistico assoluto — venti campioni sono un campione limitato — ma offre uno spaccato realistico di quello che si trova sugli scaffali. E il messaggio che emerge è abbastanza chiaro: i pesticidi nell’uva da tavola non sono un’eccezione, ma una presenza diffusa, con punte di contaminazione multipla che sollevano domande legittime sull’adeguatezza degli strumenti normativi attuali.

Il dibattito sull’aggiornamento dei limiti e sulla valutazione dell’esposizione cumulativa è già in corso a livello europeo. Il regolamento europeo sui pesticidi prevede una revisione periodica degli LMR, e la pressione da parte di organizzazioni di consumatori e ricercatori per introdurre criteri di valutazione del rischio combinato è crescente. Nel frattempo, i test indipendenti come quello condotto dalla rivista svizzera rimangono uno degli strumenti più efficaci per tenere alta l’attenzione pubblica su un tema che riguarda direttamente ciò che finisce ogni giorno sulle tavole.

Per i consumatori che vogliono ridurre l’esposizione ai pesticidi nell’uva da tavola, la scelta biologica rimane statisticamente più sicura rispetto al convenzionale — anche se, come dimostra questo test, non offre una garanzia assoluta. Conoscere la provenienza, preferire filiere certificate e controllate, e non trascurare il lavaggio accurato sono accorgimenti concreti, in attesa che la normativa aggiorni i propri strumenti di valutazione del rischio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.