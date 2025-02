Una storia d’amore nata sul set di una delle fiction Mediaset più seguite, quale “Elisa di Rivombrosa”. Ma perché, poi, Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi si sono lasciati?

Una storia d’amore durata ben 7 anni dalla quale è nata anche la loro unica figlia. Ma poi qualcosa si è incrinato e, nel 2010, i due attori si sono lasciati, andando ognuno per la propria strada. I fans sono, ancora oggi, alla ricerca del motivo che li ha spinti a questa decisione.

Tutti, ormai, li ricordano per essere ancora la giovane Elisa e il conte Fabrizio ristori della fiction. Eppure c’è molto altro nella loro vita e nelle loro carriere.

Preziosi – Puccini: una coppia che scoppiò

Loro sono due fra gli attori più amati e ricercati del panorama cinematografico italiano e non solo: Vittoria Puccini ed Alessandro Preziosi, però, sono anche stati una coppia, non solo in “Elisa di Rivombrosa” ma anche nella vita. Una coppia che si è amata davvero e dal cui amore è nata anche la loro unica figlia.

Tutti, a partire dai loro fan, avevano immaginato quanto sperato che la loro storia d’amore durasse in eterno, ma qualcosa ad un certo punto si è rotto e non è andato più per il verso giusto e, dopo 7 anni di amore, i due si sono ufficialmente lasciati. Era il lontano 2010. Ma cosa è successo di preciso?

Partiamo dal fatto che la loro storia è iniziata nel 2003 ed è durata, come dicevamo, fino al 2010, nel pieno di quelle che sono state anche le riprese della fiction “Elisa di Rivombrosa”. Nel 2006 è nata, anche, la loro bambina, Elena. La loro storia è stata un po’ come nelle favole: Preziosi era un attore già affermato mentre la Puccini aveva solo 21 anni quando è diventata la protagonista della fiction.

Una separazione voluta da lei

Come nella serie, anche loro nella vita si sono innamorati e la loro storia, proprio come quella di Elena e Fabrizio, è stata tormentata. All’inizio, i due smentirono le voci di una frequentazione, anche se poi furono paparazzati in vacanza in Bulgaria. Poi altre indiscrezioni, una su tutte quella sulla gravidanza della Puccini, nel dicembre 2005.

Indiscrezioni poi diventate realtà proprio con la nascita di Elena. Nel 2009, però, la crisi causata da un tradimento dello stesso Preziosi. Questi, infatti, venne paparazzato in un hotel a Cesena mentre baciava la modella Giorgia Pagliacci. Anche se lo stesso Preziosi chiederà scusa in pubblico alla moglie, dichiarando che si era trattata di una sola notte passata con la modella, fu la stessa Pagliacci a smentire Preziosi: la loro era una relazione che durava da mesi.

Nel 2011 è arrivata la separazione anche se, per il bene della loro figlia, i due sono rimasti in civili rapporti.