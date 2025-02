Sono passati tanti anni dall’addio di Riccardo Fogli ai Pooh. E oggi, finalmente, arriva la verità da parte del cantante

Riccardo Fogli, uno dei volti storici dei Pooh, ha recentemente ripercorso la sua uscita dal gruppo e le motivazioni che l’hanno spinto a prendere una decisione tanto difficile. Entrato a far parte della band nel 1966, Fogli ha contribuito in modo significativo al successo del gruppo, ma nel 1973, dopo sette anni di attività, ha scelto di lasciare.

L’addio di Riccardo Fogli ai Pooh

Questa scelta non è stata dettata da divergenze artistiche, ma da questioni di cuore, in particolare dalla sua intensa relazione con Patty Pravo. Durante un’intervista a “Domenica In”, Fogli ha rivelato che il suo amore per Patty Pravo è stato uno dei principali motivi che lo hanno portato a lasciare i Pooh. “Ero innamorato di Patty Pravo e volevo dedicarle più tempo”, ha affermato. La situazione era complicata, poiché all’epoca era sposato con Viola Valentino. Fogli ha descritto le difficoltà di vivere un amore così profondo e travolgente, evidenziando come la pressione mediatica e il gossip abbiano reso la situazione insostenibile. “Viola mi cacciò di casa”, ha detto, sottolineando il peso della sua scelta.

La relazione tra Fogli e Patty Pravo divenne di pubblico dominio, e il gossip si intensificò. “Né io né Nicoletta parlavamo con la stampa”, ha spiegato, “ma la situazione divenne insostenibile”. Questo ha avuto un impatto significativo sulla dinamica del gruppo, come confermato da Roby Facchinetti, altro membro storico dei Pooh. “Quando Riccardo si innamorò, iniziò a distaccarsi da noi”, ha affermato Facchinetti, evidenziando come la vita personale di Fogli influenzasse il lavoro della band.

Fogli ha sempre difeso la sua scelta, chiarendo che il suo innamoramento non doveva influenzare la vita della band. “Se io scappavo con la mia fidanzata, erano affari miei”, ha ribadito. Tuttavia, la pressione e le difficoltà lo hanno portato a prendere una decisione radicale: “Mi dissi: piuttosto che rinunciare a Patty, torno a fare il gommista”.

La storia tra Fogli e Patty Pravo, pur essendo iconica, si rivelò destinata a concludersi rapidamente. Fogli ha riflettuto su come, nonostante il profondo amore provato, la mancanza di libertà fosse un ostacolo insormontabile. La sua carriera da solista, avviata dopo l’addio ai Pooh, ha portato a successi e sfide, ma il ricordo di quel grande amore è rimasto sempre vivo.

Fogli ha avuto altre relazioni significative, tra cui quella con Viola Valentino, dalla quale ha avuto un figlio. La sua vita sentimentale ha continuato a evolversi, portandolo a sposarsi con Karin Trentini, con cui ha avuto una figlia, Michelle, nel 2010.

Oggi, Fogli guarda con nostalgia al suo passato, ma anche con gratitudine. Ha parlato della sua recente riunione con i Pooh, durante il tour per il cinquantennale della band, e ha confermato la sua partecipazione a un nuovo tour per l’estate 2025. “È stato emozionante tornare insieme”, ha dichiarato, riflettendo su come il tempo e le esperienze vissute abbiano potuto riunirli.

La storia di Riccardo Fogli è una testimonianza di come l’amore e le scelte personali possano influenzare una carriera artistica. La musica, le relazioni e le scelte della vita si fondono in un racconto che rimane vivo nel cuore dei fan e nella storia della musica italiana.