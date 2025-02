Il nuovo bonus bollette rappresenta un passo importante verso una maggiore equità nel mercato energetico italiano.

Il panorama delle bollette in Italia sta per subire un cambiamento significativo grazie all’introduzione di un nuovo bonus per le bollette elettriche, che offre uno sconto annuale di 113 euro per milioni di italiani.

Questa iniziativa, promossa dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), mira a sostenere i consumatori vulnerabili, come gli over 75 e le persone con disabilità. Con la scadenza per le richieste fissata al 30 giugno 2025, è fondamentale che i potenziali beneficiari comprendano i requisiti necessari e le modalità per accedere a questo importante aiuto economico.

Chi sono i beneficiari del bonus

Il bonus bollette è destinato a una categoria specifica di consumatori vulnerabili, che comprende:

Over 75: Gli anziani rappresentano una delle fasce più fragili della popolazione, spesso alle prese con pensioni limitate e spese quotidiane elevate. Persone con disabilità: Questa categoria include coloro che affrontano sfide quotidiane a causa di limitazioni fisiche o mentali, necessitando di un supporto economico per far fronte ai costi delle utenze. Soggetti economicamente fragili: Questa definizione è ampia e include persone con redditi sotto una certa soglia, famiglie in difficoltà economica e altri gruppi vulnerabili.

Si stima che circa 11,4 milioni di utenti possano beneficiare di questo sconto, applicabile sia ai clienti nel regime di “Maggior Tutela” sia a coloro che hanno optato per il mercato libero.

Come richiedere il bonus

Per accedere al Servizio a Tutele Graduali (STG), che consente di ricevere il bonus, i consumatori dovranno seguire una serie di passaggi. È importante sottolineare che le richieste possono essere presentate fino al 30 giugno 2025, e che una tempestiva richiesta aumenterà la probabilità di un’elaborazione rapida.

Contattare il fornitore di energia: Ogni consumatore deve contattare il proprio fornitore di energia, il quale gestisce il servizio nella propria area di residenza. L’elenco completo degli operatori è disponibile sul sito ufficiale dell’ARERA. Inviare la documentazione necessaria: Gli over 75 dovranno inviare una copia del proprio documento d’identità, mentre le altre categorie vulnerabili dovranno compilare un modulo di autocertificazione, attestando la propria condizione economica o fisica. Utilizzare i canali di supporto: L’ARERA ha attivato un numero verde (800.166.654) disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00. Questo servizio fornisce supporto agli utenti per la compilazione delle richieste e per eventuali chiarimenti.

Entro il 20 febbraio 2025, i fornitori di energia saranno tenuti a pubblicare istruzioni dettagliate sui loro siti web riguardo alla procedura di richiesta. È fondamentale che ogni fornitore metta a disposizione almeno un canale telefonico, un canale digitale e, se possibile, uno sportello fisico per assistere gli utenti.

Un risparmio significativo per le famiglie

L’introduzione di questo bonus non è solo una misura di supporto per i consumatori vulnerabili, ma rappresenta anche un’opportunità per alleviare il peso delle bollette sulle famiglie italiane. L’Associazione dei consumatori Assoutenti ha stimato che questa iniziativa potrebbe generare un risparmio complessivo di 1,3 miliardi di euro per le famiglie nel paese. Questo risparmio è particolarmente rilevante in un periodo in cui i costi delle utenze sono aumentati in modo significativo, colpendo duramente i bilanci familiari.

Un aspetto interessante della nuova normativa riguarda la tutela dei consumatori che compiranno 75 anni entro il 30 giugno 2025. In precedenza, coloro che raggiungevano questa età dopo il termine del regime di “Maggior Tutela” non avevano accesso al STG.

Tuttavia, la nuova normativa prevede che i fornitori di energia debbano sospendere le richieste di risoluzione contrattuale per questi clienti, garantendo loro il diritto di rimanere nel Servizio a Tutele Graduali.