Perché non fiorisce la Spina di Cristo?

Perché la pianta Spina di Cristo non fiorisce? La pianta Spina di Cristo, anche nota con il nome scientifico di Euphorbia milii, è una semi succulenta dal fusto legnoso ricoperto da spesse spine. Durante la primavera inoltrata, la pianta si colora con i suoi bei fiorellini, ma in alcuni casi l’Euphorbia milii potrebbe non fiorire. Le cause di questo problema sono molte, e vanno da una scarsa o eccessiva irrigazione a un’illuminazione insufficiente.

Fonte immagine: Pixabay

Perché la Spina di Cristo non fiorisce? E di quanta acqua e sole ha bisogno questa pianta? La Spina di cristo (nome scientifico “Euphorbia milii”), è una pianta che proviene dall’Africa del sud, e più esattamente dal Madagascar.

Si tratta di una pianta dall’aspetto molto singolare e dal nome ancor più interessante.

Questo membro della famiglia delle Euforbiacee è una semi-succulenta in grado di dare grandi soddisfazioni.

Per quale motivo? Semplice: si tratta di una pianta facile da coltivare (sia in casa che in balcone o in giardino), adatta anche per chi non ha esattamente il pollice verde, perché non richiede troppe cure.

In questo articolo scopriremo perché l’euforbia non fiorisce, di quali cure ha bisogno questa pianta e vedremo anche perché la Spina di Cristo si chiama così.

Euphorbia milii: le caratteristiche della pian

La pianta Euphorbia milii è caratterizzata da grossi cespugli con fusti legnosi/semilegnosi e succulenti, ricoperti di spine piuttosto grandi e spesse. Se coltivata in vaso, di solito la pianta non supera i 50 centimetri in altezza.

Per questo motivo, la Spina di Cristo è una varietà ottima per la coltivazione in casa, dove potrebbe agghindarsi con i suoi più bei fiori anche più volte nel corso dell’anno, specialmente se esposta alla luce del sole e se posizionata in un ambiente fresco ma non freddo.

Quando fiorisce la corona di Cristo?

In che periodo fiorisce la Spina di Cristo? La pianta inizia a produrre i suoi fiori gialli con brattee rosse a partire dalla primavera inoltrata e per tutta l’estate. Nei luoghi con clima più caldo, però, la pianta può fiorire anche in inverno e in autunno.

Sebbene il giallo e il rosso siano i colori più comuni dell’Euphorbia milii, nei vivai puoi trovare anche altre varietà, ibridi con fiori bianchi e rosati, arancioni e gialli.

Perché la Spina di Cristo non fiorisce?

Fonte: Pixabay

Ma tornando alla nostra domanda: perché l’Euphorbia milii non fiorisce?

Le possibili cause della mancata fioritura di questa bella pianta sono diverse. La Spina di Cristo potrebbe non fiorire a causa dell’illuminazione insufficiente, oppure potrebbe aver subito dei cambi di location troppo frequenti, o dei dannosi sbalzi di temperatura.

Anche la quantità di acqua (troppa o troppo poca) potrebbe impedire la fioritura della Spina di Cristo. Ricorda che, come per ogni altra pianta, anche l’Euphorbia non va affatto d’accordo con i ristagni idrici, che potrebbero comportare un dannoso marciume radicale.

Riassumendo, la Spina di Cristo non fa i fiori quando:

Riceve troppa acqua (ristagni idrici)

Non viene annaffiata abbastanza spesso

Non riceve sufficiente luce

Subisce sbalzi di temperatura e frequenti cambi di posizione.

Per far fiorire la tua pianta, quindi, ricorda di innaffiarla regolarmente (più spesso in estate, più di rado in inverno), senza eccedere nelle quantità, e di esporla per almeno 4-6 ore alla luce del sole.

Se necessario, il tuo fornitore di piante di fiducia potrebbe consigliarti un apposito fertilizzante per mantenere la pianta forte e in salute.

Spina di Cristo: perché si chiama così?

Prima di lasciarti al tuo “momento di giardinaggio”, una veloce curiosità: sai perché la Spina di Cristo si chiama così?

Secondo la leggenda, l’Euphorbia milii, anche detta “Corona di Cristo”, è battezzata in questo modo perché i suoi rami sarebbero stati usati per creare la corona di spine che i soldati Romani misero sul capo di Gesù Cristo.

Ancora oggi, la pianta simboleggia la speranza e il coraggio necessari per affrontare le difficoltà.