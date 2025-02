Brutte notizie per i fan della coppia Alba Parietti e Fabio Adami: che cosa è successo tra i due e cosa ha detto la showgirl.

Chi segue le vicende sentimentali della showgirl Alba Parietti sa bene come non sia finita benissimo con Fabio Adami. I due si sono lasciati, nonostante l’amore che sembravano provare l’uno per l’altra. Ma quali sono le ragioni dietro la rottura? E qual è il commento a caldo della stella della televisione?

Dagospia ha dato la triste notizie della presunta fine dell’amore tra i due, anche se non è confermato nulla per il momento. Non ci sono infatti state conferme o smentite da parte di Alba Parietti o di Fabio Adami. Ma che cosa sarebbe successo tra i due?

Perché Alba Parietti ha lasciato Fabio Adami: la verità della showgirl secondo Dagospia

Dagospia non perdona e sui gossip non sbaglia (quasi) mai. Aveva ragione sui Ferragnez, su Ilary Blasi e Totti e ora, forse, ha ragione anche su Alba Parietti e Fabio Adami, che pare abbiano esaurito la loro parabola amorosa. I due sono una coppia da qualche anno, dal 2021 e avrebbero anche dovuto sposarsi ad un certo punto del percorso. Ma Parietti aveva poi annunciato il mancato matrimonio: “Io e Fabio non ci sposiamo. Stiamo insieme da due anni e ci amiamo moltissimo. A lui questo amore è costato, perché ha riorganizzato la sua esistenza anche di padre. Ma ci siamo innamorati come due ragazzini. Lui è un po’ fanciullino e mi ha conquistato con la sua bontà”

Pare che sia un incidente sugli sci ad aver allontanato ulteriormente i coniugi: Alba Parietti, in vacanza a Courmayeur avrebbe avuto un piccolo incidente di percorso. Questo inconveniente ha segnato momenti di tensione e risentimento tra i due, e sarebbe stato questo uno dei motivi per una rottura definitiva nella coppia.

Dagospia aggiunge altre dichiarazioni che avrebbero rilasciato gli amici della coppia: pare che Alba e Fabio siano ancora innamorati ma abbiano deciso di comune accordo di lasciarsi una volta per tutte, perché hanno capito di essere purtroppo incompatibili tra loro. Solo il tempo potrà smentire o confermare i gossip rilasciati dal sito di Roberto D’Agostino.

Sembra che sia stata la showgirl a dare un taglio netto alla storia con Adami, non trovando più comprensione da parte dell’uomo. Arriveranno le smentite della coppia ancora innamorata e appassionata o gli eventi faranno propendere per la ragione a Dagospia?