Kate Middleton ha trascorso momenti difficili, ma saprebbe molto bene come farsi rispettare a Palazzo. La rivelazione

Lo scorso anno, per Kate Middleton non è stato un anno semplice, tutt’altro. È stato irto di ostacoli, e provante, a causa del cancro e delle sedute di chemioterapia, a cui la principessa, consorte del principe William, si è dovuta sottoporre.

Per diversi mesi, nel 2024, di lei si avevano pochissime informazioni, finché non ha svelato di star soffrendo a causa della malattia, che oggi, grazie alle terapie, e come annunciato da qualche tempo da lei stessa, sarebbe in remissione.

Kate ha ripreso il suo lavoro e sta ottemperando ai vari impegni pubblici, dettati dalla corona inglese. Attualmente, è in vacanza ai Caraibi con il marito e loro tre figli, George, Charlotte e Louis. Presto tornerà ai doveri della corona, e da quanto si apprende, il suo atteggiamento sarebbe diverso rispetto al passato. Scopriamo in che cosa sarebbe cambiata, anche nei confronti del Palazzo.

Kate Middleton e il suo cambiamento nel tempo: com’è oggi

La principessa Kate ha sempre portato grande rispetto al protocollo della Corona inglese, e solo qualche volta ha fatto qualche eccezione, ma senza mai peccare di eccessività.

Regole e tradizioni sono sempre state ampiamente rispettate. Tuttavia, dopo la scomparsa della Regina Elisabetta II, i duchi di Cambridge hanno cercato di essere meno convenzionali, mostrando maggiormente i loro sentimenti e una maggiore apertura anche con coloro che incontro nei vari impegni pubblici.

Dopo la malattia, la principessa avrebbe cambiato il proprio atteggiamento, e lo stesso avrebbe fatto anche suo marito. Pur rispettando il protocollo reale, con le sue regole e tradizioni, la duchessa di Cambridge avrebbe deciso di essere più padrona delle sue scelte, e decidere lei come mandare avanti i progetti a cui tiene particolarmente.

A rivelare questi dettagli è l’ex corrispondente della BBC, Jennie Bond, che ha spiegato come Kate si sia rafforzata, e sia diventata molto più padrona di sé e della sua esistenza. Secondo Bond, la principessa di Galles starebbe proseguendo sulla linea da cui Lady Diana aveva, a causa di un triste destino, lasciato. Ossia, «rifiutandosi di farsi comandare dagli uomini di Palazzo. Ci è voluto molto tempo a Diana per farsi valere, ma se ci pensate, Kate è ormai associata alla famiglia reale o ne è parte integrante da più tempo di quanto non lo fosse Diana».

Bond ha rivelato che Kate sta supportando le cause che Diana aveva scelto e il pensiero dell’ex corrispondente BBC è che la malattia abbia reso la duchessa di Cambridge più determinata a svolgere il proprio ruolo con maggiore padronanza di sé e come ritiene più fruttuoso.