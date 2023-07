Casa fresca senza condizionatore? Scopri come fare (in modo naturale)

Durante le giornate di caldo torrido, la tentazione di acquistare un costoso condizionatore può essere forte. Tuttavia, esistono modi più naturali ed economici per rinfrescare la propria casa.

Fonte immagine: Wikipedia

Quando ci troviamo a fronteggiare certe giornate di afa soffocante, tutti i buoni principi di risparmio economico ed energetico rischiano di venire meno. La tentazione di acquistare immediatamente un condizionatore è davvero forte, ma è importante sapere che rinfrescare la propria casa in modo naturale è possibile.

Esistono delle buone abitudini e dei trucchi per creare in casa condizioni meno traumatiche per il nostro organismo. Vediamo come fare per avere una casa fresca senza usare il condizionatore.

Chiudi tapparelle, finestre e porte durante le ore più calde

Durante le ore più calde della giornata, è essenziale tenere chiuse tapparelle, finestre e porte che danno all’esterno. Ciò aiuterà a mantenere fresca la casa. Nelle prime ore del mattino e alla sera, invece, aprirle permetterà il ricambio d’aria e l’entrata di aria fresca nella stanza.

Utilizza tende, alberi o piante per proteggere porte e finestre

Per proteggere porte e finestre dal sole, possono essere utili delle tende da esterno o, se si ha un giardino o un terrazzo, degli alberi. Inoltre, piante come i rampicanti possono contribuire a creare zone ombreggiate all’esterno per trovare sollievo dalla calura.

Evita attività domestiche che producono calore e vapore

Attività come l’accensione del forno o dei fornelli possono aumentare la temperatura interna dell’abitazione di qualche grado. Meglio consumare cibi freschi e crudi, che idratano di più e danno una sensazione di maggiore freschezza.

Usa lampadine a basso consumo o a LED per evitare fonti di calore interno

Le luci, soprattutto se le lampadine sono a incandescenza, possono produrre calore interno. Meglio passare a quelle a basso consumo o a LED, da usare comunque per il più breve tempo possibile.

Rimani ai piani sotterranei per trovare sollievo dalla calura

Chi ha piani sotterranei come la taverna può trovare sollievo, in quanto l’aria calda tende sempre a salire. È preferibile sempre rimanere ai piani più bassi, soprattutto nelle giornate più afose.

Bevi molta acqua e prediligi frutta e verdura

Forse è un consiglio scontato, ma è sempre bene ricordarlo: bere molta acqua e mangiare frutta e verdura consentono di combattere il caldo e acquisire vitamine e sali minerali utili ad affrontare le giornate afose. Meglio mettere da parte bevande zuccherate e cibi troppo elaborati.