Onicomicosi (micosi delle unghie): rimedi naturali

Onicomicosi o micosi delle unghie: sintomi e rimedi naturali efficaci per liberare le dita delle mani e dei piedi dai funghi.

L’onicomicosi o micosi delle unghie è un problema che si manifesta quando un dito della mano o dei piedi vengono infettati da un fungo. La sintomatologia visiva si fa via via più evidente con il procedere del fastidio e può portare nei casi più gravi alla rimozione per via chirurgica dell’unghia stessa. Possono essere interessate anche più dita allo stesso tempo.

Esistono tuttavia alcuni rimedi naturali e alcune pratiche quotidiane per intervenire nei casi più lievi o come attività di prevenzione dell’onicomicosi. Vediamo nel dettaglio come si manifesta la micosi delle unghie e quali sono i migliori metodi per contrastarla.

Onicomicosi: sintomi

Il processo di infezione della micosi delle unghie prevede l’iniziale “macchiatura” bianca o giallastra dell’unghia, con il possibile inspessimento e aumento della fragilità della stessa. Può interessare le dita sia dei piedi che delle mani, anche se quest’ultime sono di solito meno colpite dal fenomeno rispetto alle estremità inferiori.

L’onicomicosi può diventare davvero molto fastidiosa qualora i funghi alle unghie dovessero insidiarsi nella parte inferiore delle stesse. La conseguenza diretta sarebbe un peggioramento della micosi, con l’aumento sia della sintomatologia dolorosa che di quella visiva.

Micosi delle unghie dei piedi e delle mani, rimedi naturali

Ecco alcuni rimedi naturali che potranno permettere di alleviare i sintomi dell’onicomicosi e di intervenire nei casi più lievi. Opportuno anche in questi casi il consulto con il proprio medico curante, così da evitare di sottostimare il problema e valutare con lui eventuali controindicazioni specifiche al proprio caso.

Contro la micosi delle unghie una terapia naturale tra le più consigliate è l’utilizzo dell’aceto, il cui impiego si è dimostrato utile anche nel combattere la muffa presente sui muri. Basterà riempire una bacinella per un terzo di aceto bianco e per due terzi d’acqua tiepida, lasciandovi poi i piedi o le mani in immersione per circa 15-20 minuti una volta al giorno. I soggetti più sensibili potrebbero mostrare casi di irritazione della pelle, il consiglio in questi casi è di aumentare la proporzione in favore dell’acqua, riducendo di conseguenza la parte di aceto.

Un altro rimedio naturale consigliato per combattere funghi e batteri che possono colpire le unghie è l’aglio, grazie al suo elevato potere antibatterico e antimicotico naturale. È possibile sfruttarlo riducendo in poltiglia uno spicchio e applicandolo poi sulla parte interessata, avvolgendola infine con una garza sterile.

In alternativa le proprietà curative dell’aglio possono essere sfruttate realizzando un composto unendovi le caratteristiche benefiche del limone. Il succo di entrambi questi rimedi naturali andrà versato in un po’ di acqua calda non bollente, da applicare sulle parti interessate, o utilizzato per immergervi le unghie doloranti.

Contro la micosi alle unghie un salutare pediluvio è possibile anche utilizzando il comune sale da cucina. Meglio se arricchito con qualche chiodo di garofano, così da migliorarne l’efficacia antibatterica. Il suo effetto potrà essere inoltre potenziato da un altro rimedio naturale molto indicato per questo fastidio: il tea tree oil.

Utilizzato da solo, il tea tree oil può essere applicato facendone cadere qualche goccia direttamente sull’unghia infettata dalla micosi. In alternativa è possibile scegliere anche con questa soluzione l’applicazione tramite pediluvio, lasciando in immersione per circa 20 minuti le dita dei piedi o delle mani in una bacinella riempita di acqua calda, 2 o 3 cucchiai di sale da cucina e alcune gocce di “olio dell’albero del tè”. In alternativa è possibile utilizzare l’olio essenziale di origano o di calendula.

Onicomicosi o micosi delle unghie: alimentazione e consigli utili

Quando si parla di onicomicosi o micosi delle unghie, relativamente all’alimentazione potranno essere d’aiuto alcune semplici accortezze. Ad esempio limitare il pane a tavola e in generale i prodotti contenenti lieviti, tra i quali anche la birra. Consigliato inoltre anche un ridotto ricorso a zucchero o prodotti dolcificati.

La prevenzione è forse lo strumento che più può essere sfruttato quando si parla di alimentazione efficace contro la micosi alle unghie. Benvenuti a tutti quegli alimenti o bevande che sappiano tenere alte le difese immunitarie dell’organismo, principale risposta contro l’aggressione dei funghi. Tè Pu-Erh, yogurt e un elevato consumo di frutta e verdura di stagione possono rappresentare ottime e gustose soluzioni.

Per quanto riguarda le pratiche quotidiane molto può essere fatto per ridurre al minimo le possibilità di infezione o di propagazione della micosi. Unghie protette evitando di camminare scalzi su superfici pubbliche, in special modo nei locali doccia di piscine o palestre, come anche asciugando bene le parti a rischio o già infette. Evitare anche di indossare calzini che possano indurre un’eccessiva sudorazione.

È inoltre importante tenere le unghie il più corte possibile, avendo cura di sterilizzare eventuali strumenti utilizzati (forbici, tagliaunghie, pinzette ecc.) qualora fossero già infette. Lavare in lavatrice con acqua calda i calzini e gli indumenti venuti a contatto con le parti interessate, avvisando il proprio medico curante in caso di peggioramento della situazione.