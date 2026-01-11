Un arredamento funzionale ed una casa sempre al top parte anche da quelli che sono i suoi accessori più piccoli e, in tutto questo, a darti un amano c’è sempre lei, Ikea.

I suoi prodotti, a basso costo ma sempre funzionali e di design, hanno la capacità quanto anche la possibilità di farti arredare casa con il minimo sforzo ed il minimo impegno, ma sempre con stile. Ora ecco che sta per entrare in gioco una novità che nessuno si aspettava.

Una evoluzione che ha permesso alla stessa azienda svedese di entrare anche al CES di Las Vegas e, piano piano, anche nelle nostre case.

Lampadine super tecnologiche? Sono solo quelle di Ikea

Ikea sta trasformando la tua casa in un qualcosa sempre di super intelligente e, soprattutto, che rispetti l’ambiente. Non si tratta solo di mobili a poco prezzo ma sempre funzionali, ma anche di piccole componenti di arredo che ti possono aiutare a far funzionare sempre meglio la tua casa e, dall’altro lato, anche aiutarti a risparmiare qualcosa in bolletta. Stiamo parlando dell’illuminazione della tua casa e, al tempo stesso, anche di lampadine.

Sì, perchè proprio al CES di Las Vegas, Ikea ha presentato una serie di versioni intelligenti e innovative di lampadine per la tua casa, compatibili anche con quelli che sembrano i modelli più complessi e costosi. Nello specifico, vi è una lampadina smart compatibile Matter che potrai trovare all’incredibile prezzo di soli 6€. Possibile? A quanto pare è così. Questa nuova linea di lampadine, comprende ben 21 modelli tutti per la smart home.

La caratteristica che le accomuna tutte è quella di creare una casa super intelligente ma, al tempo stesso, anche tecnologica che, attraverso una serie di sensori, ti permetterà anche di accenderle con il semplice tocco di un telecomando. Tra le lampadine che, si spera, avranno maggiore successo, vi è quella rotonda che avrà un costo di circa 15€, progettata anche per quei portalampada che sembrano essere meno eleganti e meno estetiche ma che, con queste lampadine, saranno invece completamente diverse da come sembrano.

L’attenzione è riservata anche ai sistemi di controllo, quali il telecomando su tutti che può essere sia nella versione con due pulsanti che quella con uno solo a rotella. Questo tipo di lampadina, in casa, ci permetterà di risparmiare davvero tanto in bolletta ed avere così la possibilità di una casa green e iper tecnologica. Non ci resta da fare altro che andarle ad acquistare e vedere effettivamente quale sia il loro effetto.