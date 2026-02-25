Malika Ayane e la sua passione per gli animali: “Innamorata pazza di quelli notturni”.

Malika Ayane, dopo un’assenza di cinque anni, è tornata al Festival di Sanremo 2026 con un brano energico e coinvolgente.

Il suo nuovo singolo racconta una storia d’amore intensa e viscerale, dove la passione diventa l’unico motore che spinge i protagonisti in una dimensione lontana dalla realtà che conosciamo. “Come animali notturni” è una canzone che fonde il ritmo coinvolgente delle chitarre funky con le percussioni tribali, evocando immagini di un amore che va oltre la razionalità.

Il tema centrale del brano è il legame travolgente tra due persone che sembrano vivere in un mondo a parte, dove ogni cosa intorno a loro perde di significato. Malika Ayane canta un amore che si fa spazio tra la frenesia della vita quotidiana, come se i due protagonisti vivessero in una dimensione parallela, incapaci di essere compresi da chi sta loro intorno. La passione è talmente forte da farli agire come “animali notturni”, pronti a scappare, a scomparire, e a vivere nella propria bolla senza preoccuparsi di cosa accade fuori.

Il brano trasmette una sensazione di intensità emotiva, dove la connessione tra i due è così potente da diventare quasi primitiva, un amore che va oltre le parole, dove la comunicazione passa attraverso il corpo e le sensazioni. Malika descrive questa connessione come una sensazione di ossigeno che manca ogni volta che l’altro non è più presente, creando un contrasto tra l’intensità del sentimento e il bisogno di indipendenza.

La musica come specchio delle emozioni

Dal punto di vista musicale, “Come animali notturni” si distingue per la sua combinazione di ritmi moderni e tribali, con chitarre funky che accompagnano la voce potente di Malika. Il brano, che riesce a muovere il corpo e le emozioni, si configura come una vera e propria festa sonora, un inno alla libertà e alla passione. La cantante ha descritto la canzone come “perfetta da ascoltare in macchina o dovunque ci sia la possibilità di muovere le spalle”, un’indicazione che ben rappresenta il dinamismo e la freschezza del brano.

Il ritmo travolgente della canzone è in perfetta armonia con il tema trattato: l’amore, come qualcosa che non si può fermare, che è fatto di passione, lotta e desiderio. La musica, quindi, diventa l’elemento che accompagna e enfatizza il messaggio della canzone: vivere un sentimento che trascende il razionale, come “animali notturni” che si muovono liberi al chiaro di luna.

Quello che emerge chiaramente dalle parole di Malika Ayane è l’idea di un amore maturo e consapevole, che non si lascia condizionare dalle apparenze o dalle convenzioni sociali. La cantante parla di “scelta”, un concetto che si riflette anche nella parte del testo che dice “la bellezza di potersi scegliere”. È un amore che cresce nel tempo, che non ha paura di mostrarsi nella sua nuda realtà, senza paura delle difficoltà, ma consapevole che ogni passo avanti è una decisione condivisa.

Il brano è, quindi, un inno alla libertà di scegliere e vivere la propria storia d’amore senza alcuna restrizione, ma al contempo un richiamo alla fragilità di un legame che, se messo alla prova, rischia di sciogliersi. La canzone gioca sulla doppia dimensione dell’amore, tra il bisogno di appartenenza e la paura della separazione, creando una tensione che rende il brano emotivamente coinvolgente.