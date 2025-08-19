Una nuova, e pericolosissima, truffa che riesce a svuotarti il conto corrente in pochi minuti: a cosa stare attenti e come difendersi.

Nel contesto attuale delle frodi digitali, un nuovo meccanismo di truffa hacker sta mettendo a rischio i risparmi di moltissimi utenti, con prelievi silenziosi che possono prosciugare il conto corrente senza che la vittima se ne accorga tempestivamente.

Questa minaccia si distingue per la sua complessità e capacità di eludere i tradizionali sistemi di sicurezza bancari.

Nuova truffa online: come funziona il furto silente dei risparmi

A differenza delle classiche truffe basate su messaggi ingannevoli o link fraudolenti, questa nuova truffa si avvale di un malware sofisticato che si insedia direttamente nei dispositivi degli utenti, come smartphone o computer. Una volta installato, il software malevolo intercetta le password monouso (OTP) inviate dalla banca per autorizzare operazioni finanziarie, permettendo ai criminali di superare le barriere di sicurezza. Successivamente, la vittima viene reindirizzata su un sito clone della propria banca, costruito ad hoc per raccogliere tutte le credenziali necessarie all’accesso al conto.

La peculiarità di questo sistema è che i prelievi effettuati dai truffatori sono di importi ridotti e ripetuti nel tempo. Questo modus operandi consente di agire senza destare sospetti, poiché le somme sottratte si confondono tra le normali spese quotidiane, spesso ignorate o non immediatamente notate dall’utente. Le dinamiche di questa frode sono rese ancora più complesse dalla capacità dei malintenzionati di collegare carte di pagamento rubate a terminali POS situati in località diverse da quelle in cui vengono effettuati gli acquisti o i prelievi.

Ad esempio, una carta sottratta in un Paese può essere utilizzata attraverso un POS remoto in un altro Stato, rendendo così difficile qualsiasi tentativo di tracciamento e blocco delle operazioni fraudolente. Questa sofisticazione tecnica rappresenta un serio ostacolo per le autorità e per le banche, che faticano a riconoscere e intercettare tempestivamente tali attività fraudolente. La natura invisibile e diluita nel tempo del prelievo rende questa truffa particolarmente insidiosa.

La prevenzione rimane l’arma più efficace contro questa minaccia. È indispensabile adottare alcune misure di sicurezza fondamentali, a partire dall’aggiornamento costante del sistema operativo e delle applicazioni installate su smartphone e computer. Un software antivirus affidabile, attivato e aggiornato regolarmente, può contribuire a bloccare l’intrusione di malware prima che faccia danni.

Inoltre, è fondamentale mantenere un atteggiamento prudente nei confronti di link sospetti o di siti web non certificati, evitando di cliccare su contenuti di dubbia provenienza. Gli utenti devono anche diffidare di comunicazioni via SMS, email o telefonate che richiedono informazioni personali o invogliano a seguire link strani, poiché spesso si tratta di tentativi di phishing finalizzati a catturare dati sensibili.

Infine, è consigliabile monitorare con attenzione e frequenza le operazioni sul proprio conto corrente attraverso l’home banking. Un controllo regolare permette di individuare tempestivamente prelievi insoliti o ripetuti di piccole somme, aumentando le possibilità di intervenire rapidamente e segnalare la frode alla banca o alle autorità competenti.