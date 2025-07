Se hai quest’oggetto (e non solo questo), il frigo non ti servirà. Tutti stanno letteralmente impazzendo per questo strumento.

Tenere in fresco il cibo, nel periodo estivo, è fondamentale per non farlo deteriorare. La conservazione degli alimenti, infatti, ha un ruolo cruciale per la nostra salute. Di solito, quando siamo a casa, conserviamo gran parte dei prodotti acquistati nel frigorifero, per poi mangiarli nei giorni successivi, in base alle nostre esigenze.

Il frigo è certamente indispensabile, perché consente di conservare gli alimenti alle giuste temperature e lo stesso si può dire del freezer. Entrambi sono importanti e bisogna fare molta attenzione al loro funzionamento.

Inoltre, se non si regolano bene frigo e freezer, il cibo non riesce a mantenersi fresco e questo può farlo deteriorare. Si tratterebbe di uno spreco molto serio, sia di cibo che di denaro. La temperatura ideale a cui un frigorifero dovrebbe stare è tra 1°C e 4°C, ancora meglio se 3°C.

Per quanto concerne il freezer, invece, l’ideale sarebbe -18°C. Per controllare che la temperatura interna sia corretta in entrambi i casi, è opportuno servirsi di un termometro da frigo.

Ma cosa fare quando si va al mare, o si fa una gita? Come conservare i cibi? Da Eurospin c’è una pratica soluzione.

Eurospin, con questo oggetto non avrai bisogno del frigo: la soluzione a portata di mano

Da Eurospin c’è davvero di tutto, di qualità e a prezzi contenuti. E molti ne approfittano, per risparmiare, tant’è che ogni giorno riempiono i punti vendita.

Ogni tot si possono consultare i volantini e scegliere la proposta più conveniente, in base a ciò di cui si necessita. D’estate si trascorre molto più tempo all’aperto, e portare con sé del cibo, al mare o in montagna, o anche visitando una città, è un classico.

Ma cosa fare, senza frigorifero? I cibi, in questa stagione, per via del caldo, hanno ancor più bisogno di essere conservati al meglio, perché tendono a rovinarsi in poco tempo.

La soluzione può dunque essere un pratico e comodo frigo passivo 24L di Eurospin, che puoi portare ovunque con te. È perfetto, infatti, nel caso si desideri andare al mare o fare una gita. Basta acquistare le mattonelle per il ghiaccio, farle raffreddare come si deve e inserirle nel contenitore. Può durare per 11 ore, dopodiché bisognerà nuovamente rimettere il ghiaccio o i siberini. Tuttavia, per gite o altri eventi giornalieri, è davvero molto comodo.