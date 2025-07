Un allarme crescente per furti in tutta Italia spinge le autorità e i cittadini a prestare attenzione a segnali vicino alle abitazioni.

Negli ultimi anni, i malviventi hanno affinato le loro tecniche di intrusione, adottando metodi sempre più ingegnosi e difficili da rilevare. Tra le strategie più comuni emergono:

Chiavi bulgare e grimaldelli bulgari : strumenti che permettono di aprire serrature senza lasciare segni di effrazione, soprattutto se le serrature sono datate o comuni in un edificio. Le serrature di nuova generazione, come quelle a doppia mappa con contromisure anti-effrazione, offrono maggiore protezione, ma l’unico modo certo per difendersi è l’installazione di sistemi di allarme collegati con le forze dell’ordine.

: strumenti che permettono di aprire serrature senza lasciare segni di effrazione, soprattutto se le serrature sono datate o comuni in un edificio. Le serrature di nuova generazione, come quelle a doppia mappa con contromisure anti-effrazione, offrono maggiore protezione, ma l’unico modo certo per difendersi è l’installazione di sistemi di allarme collegati con le forze dell’ordine. Scalata : i ladri si arrampicano sulle facciate o entrano dal tetto per accedere alle abitazioni tramite finestre non adeguatamente protette. L’installazione di allarmi esterni e sensori di movimento è fondamentale per prevenire questo tipo di incursioni.

: i ladri si arrampicano sulle facciate o entrano dal tetto per accedere alle abitazioni tramite finestre non adeguatamente protette. L’installazione di allarmi esterni e sensori di movimento è fondamentale per prevenire questo tipo di incursioni. Tecnica della calamita : efficace solo se il proprietario ha lasciato le chiavi attaccate all’interno della porta. Con una calamita potente, il ladro riesce a far girare la chiave dall’esterno senza scassinare.

: efficace solo se il proprietario ha lasciato le chiavi attaccate all’interno della porta. Con una calamita potente, il ladro riesce a far girare la chiave dall’esterno senza scassinare. Tecnica della colla : un trucco usato soprattutto da bande di ladri georgiani, che applicano fili invisibili o piccole gocce di colla sui contorni delle porte per verificare se un’abitazione è disabitata. Se i fili restano intatti, i ladri sanno che possono agire senza rischi.

: un trucco usato soprattutto da bande di ladri georgiani, che applicano fili invisibili o piccole gocce di colla sui contorni delle porte per verificare se un’abitazione è disabitata. Se i fili restano intatti, i ladri sanno che possono agire senza rischi. Tecnica della bottiglietta di plastica : molto diffusa anche in Umbria, questa modalità consiste nell’inserire una lastra di plastica ricavata da una bottiglia tagliata nella fessura tra porta e stipite, per azionare la serratura e aprirla se la porta non è chiusa a chiave.

: molto diffusa anche in Umbria, questa modalità consiste nell’inserire una lastra di plastica ricavata da una bottiglia tagliata nella fessura tra porta e stipite, per azionare la serratura e aprirla se la porta non è chiusa a chiave. Tecnica del pezzetto di carta : i ladri infilano pezzetti di carta o celluloide nei cardini o nella serratura per capire se l’appartamento è stato visitato o meno dai proprietari.

: i ladri infilano pezzetti di carta o celluloide nei cardini o nella serratura per capire se l’appartamento è stato visitato o meno dai proprietari. Segni e simboli sulla porta o sullo zerbino : croci o altri segni indecifrabili possono essere codici tra malviventi per indicare che una casa è “facile” da svaligiare o disabitata.

: croci o altri segni indecifrabili possono essere codici tra malviventi per indicare che una casa è “facile” da svaligiare o disabitata. Tecnica del sassolino : i ladri lanciano sassolini contro le finestre per verificare se qualcuno reagisce. Se nessuno risponde, passano all’azione.

: i ladri lanciano sassolini contro le finestre per verificare se qualcuno reagisce. Se nessuno risponde, passano all’azione. Tecnica del forellino : consiste nel praticare un foro molto piccolo nel legno vicino alla maniglia della finestra per inserire strumenti che aprono la serratura dall’interno senza rumore né segni di effrazione.

: consiste nel praticare un foro molto piccolo nel legno vicino alla maniglia della finestra per inserire strumenti che aprono la serratura dall’interno senza rumore né segni di effrazione. Tecnica del buco: più complessa e violenta, questa prevede l’uso di mazze, trapani e mole per accedere a negozi o banche tramite cunicoli sotterranei. Per contrastare questi furti, esistono sistemi di allarme in grado di rilevare vibrazioni e rumori specifici, oltre ai Nebbiogeni che riempiono l’ambiente di fumo atossico per disorientare i ladri.

Come difendersi dai furti: consigli pratici

Lavarsi immediatamente le mani se si toccano oggetti sospetti come monetine o biglietti lasciati vicino all’ingresso è un suggerimento importante per evitare contaminazioni o lasciare tracce. È inoltre fondamentale non rimuovere elementi sospetti come maglie o banconote sul parabrezza dell’auto, poiché potrebbero essere segnali di controllo o messaggi tra malviventi.

La prevenzione passa anche attraverso: