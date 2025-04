Prima di mettersi al volante, ci hanno insegnato, che è sempre bene dare un controllo generico all’automobile, perché sia tutto a posto e si possa guidare in sicurezza.

Ma non ci hanno mai detto di dare, anche, una controllatina ai documenti che sempre dobbiamo avere con noi nel cassettino dell’auto. Nello specifico, il libretto di circolazione dell’auto stessa. Ecco cos’è che devi assolutamente sapere.

C’è un simbolo che non devi avere, altrimenti ad un controllo stradale da parte delle Forze dell’ordine, rischi una multa salata. Vediamo di cosa si tratta.

Libretto auto: tutto quello che c’è da sapere

Controllare la nostra automobile prima di compiere un viaggio o, anche, semplicemente, prima di uscire per andare a lavoro o per le nostre faccende quotidiane è sempre cosa buona e giusta. Ciò che è necessario sapere è che bisogna anche controllare quelli che sono i documenti dell’automobile. Non perché non siano completi o perché manchino di qualcosa, ma perché bisogna sempre fare loro attenzione.

Nello specifico al libretto di circolazione dell’auto stessa. C’è un simbolo al quale bisogna fare attenzione che non sia presente. Ma partiamo dall’inizio. Il libretto (o carta di circolazione) di un’auto contiene al suo interno tutti i documenti fondamentali perché il veicolo possa circolare: dalla targa, al numero di telaio, fino anche a tutte le informazioni tecniche sul veicolo stesso e su tutti i controlli che per lui abbiamo fatto.

Attenzione ad alcune note e simboli

Non bisogna mai dimenticarlo perché rappresenta la carta d’identità del veicolo e, in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine, tutto deve essere sempre a posto e a norma. Insieme a questo, è necessario anche il foglio dell’annuale revisione che il veicolo deve fare. Accanto a tutto questo, però, è necessario fare anche attenzione ad eventuali annotazioni che sono espresse sul libretto della nostra auto.

Annotazioni che devono essere per noi come un campanello d’allarme, come ad esempio le “modifiche non dichiarate”. Si tratta ad esempio della data del cambio gomme, il mettere pneumatici diversi, fare dei ritocchi al motore…tutte cose che devono essere sempre comunicate alla Motorizzazione, altrimenti il veicolo potrebbe diventare non conforme allo stare in strada.

Altro simbolo al quale dobbiamo fare attenzione è la certificazione se la nostra auto è un Euro 2/3/4 e così via, nel rispetto degli standard ambientali. Ed anche questo è segnato sul libretto della nostra auto. Come anche la vita dei pneumatici. Se sulla nostra auto montiamo delle gomme che non corrispondono a quelle indicate per la vettura e non è segnalato sul libretto, siamo a rischio di multa.