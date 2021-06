Nivea Creme Corpo Naturally Good Idratante con Aloe e Nutriente con Avena: recensione

Prendersi cura della pelle e contribuire alla tutela ambientale: un duplice obiettivo che la nuova linea Nivea Naturally Good permette di raggiungere grazie alla gamma di creme corpo realizzate con ingredienti di origine naturale. Cinque varianti ciascuna caratterizzata da una formula 100% vegana e da materie prime selezionate in natura, in grado di soddisfare le esigenze di ogni tipo di pelle.

Tutte le creme corpo Nivea Naturally Good sono contenute in flaconi da 350 millilitri realizzati con il 50% di plastica in meno rispetto a una confezione standard di NIVEA Crema Corpo Nutriente 350ml, una scelta green e sostenibile che rappresenta senza dubbio un valore aggiunto di questa linea di prodotti. Oltre a garantire 48 ore di idratazione, vantano una formula 100% vegana e un INCI che informa sull’assenza di parabeni, oli minerali, microplastiche e siliconi.

Abbiamo provato la crema corpo idratante a base di aloe per pelle normale o secca e la crema corpo nutriente con avena, ideale per pelle secca o molto secca.

Nivea Naturally Good avena naturale nutriente

La Crema Corpo Nutriente Nivea Naturally Good contiene Avena Naturale al 100%, un ingrediente fondamentale per contrastare la secchezza cutanea grazie alla sua capacità di nutrire in profondità e creare una barriera protettiva efficace. La texture appare leggera, setosa al tatto e non untuosa, una qualità che spesso è difficile riscontrare nelle creme corpo nutrienti.

Si applica facilmente e si assorbe in modo ottimale, senza generare la fastidiosa “patina bianca” che talvolta rilasciano i prodotti a base di ingredienti prevalentemente naturali. Sebbene non contenga siliconi, l’effetto emolliente è comunque assicurato.

Dopo l’utilizzo la pelle appare morbida e liscia, visibilmente idratata e compatta, un effetto che si prolunga nel tempo. Per quanto riguarda la profumazione, si percepisce distintamente la caratteristica fragranza dell’avena che non svanisce immediatamente dopo l’applicazione. L’utilizzo è particolarmente adatto in caso di pelle secca o molto secca, che può trarre molti benefici dalla capacità di nutrire senza appesantire tipica di questa formulazione.

Nivea Naturally Good aloe naturale idratante

Come l’intera gamma di creme corpo Nivea Naturally Good, anche la variante idratante a base di Aloe si caratterizza per la presenza di ingredienti di origine naturale al 98%. La materia prima è l’aloe, una risorsa dalle mille proprietà benefiche che permette di idratare la pelle in profondità, fino a quarantotto ore consecutive. La texture è molto fresca, perfetta per fornire una corretta idratazione quotidiana durante la stagione calda, ma non solo.

La consistenza leggera la rende facilmente applicabile, mentre la capacità di assorbirsi rapidamente consente di utilizzarla anche subito dopo la doccia e in qualsiasi momento della giornata. È adatta per la pelle normale o secca, si caratterizza per una profumazione delicata e per la piacevole sensazione di freschezza che si prolunga nel tempo.

Crema corpo idratante o nutriente: differenze

La cura della pelle del corpo passa attraverso una serie di azioni quotidiane finalizzate a idratare e nutrire l’epidermide, contrastando ogni segno di disidratazione e secchezza. Spesso utilizzate indistintamente, le due tipologie di crema hanno caratteristiche e funzioni differenti e rispondono a due distinte necessità:

Crema idratante – Deve garantire un corretto apporto di liquidi e restituire all’epidermide la quantità d’acqua persa durante il giorno. Deve contenere necessariamente acqua e altri ingredienti umettanti, come ad esempio l’aloe, in grado di migliorare l’idratazione e l’aspetto della pelle. La consistenza è sempre leggera, non untuosa e di facile assorbimento;

– Deve garantire un corretto e restituire all’epidermide la quantità d’acqua persa durante il giorno. Deve contenere necessariamente acqua e altri ingredienti umettanti, come ad esempio l’aloe, in grado di migliorare l’idratazione e l’aspetto della pelle. La consistenza è sempre leggera, non untuosa e di facile assorbimento; Crema nutriente – Ha il compito di garantire un buon quantitativo di nutritivi, sostanze emollienti e dense che hanno il compito di ricostituire il film lipidico superficiale. Contengono generalmente olii, burri e componenti grasse ben tollerate dalla pelle secca.

Creme corpo Nivea Naturally Good: punti di forza

Sostenibili nel packaging e nella formula che utilizza al 98% ingredienti di origine naturale, le creme corpo Nivea Naturally Good a base di aloe e avena hanno entrambe il pregio di adattarsi in modo ottimale a diversi tipi di pelle, andando incontro a preferenze differenti anche per quanto riguarda la fragranza. Sono prodotti complementari che rispondono rispettivamente alla necessità di idratare e nutrire quotidianamente la pelle del corpo.

Il rapporto qualità-prezzo è ottimale e, dal punto di vista pratico, la confezione schiacciabile ed arrotolabile realizzata con il 50% di plastica in meno (rispetto a una confezione standard di NIVEA crema corpo Nutriente 350ml) permette non solo di consumare fino all’ultima goccia di prodotto evitando gli sprechi, ma anche di riciclare completamente il flacone vuoto nella plastica senza doversi preoccupare di rimuovere l’etichetta. La famiglia di creme corpo Nivea Naturally Good comprende anche altre varianti: emolliente agli estratti di riso, vellutante all’avocado, lenitiva all’olio di canapa.

In collaborazione con Nivea