Creme Corpo Nivea Naturally Good: ingredienti 98% di origine naturale in un packaging sostenibile

Da Nivea arriva la nuova linea di creme corpo Naturally Good: punti di forza il 98% di ingredienti di origine naturale e il packaging sostenibile.

Parliamo di: Bellezza naturale e Green Beauty

Tutela dell’ambiente e ingredienti di origine naturale sono due elementi sempre più importanti per i consumatori. Segno che la Green Beauty sta diventando un segmento fondamentale per cambiare in maniera sostenibile le nostre abitudini quotidiane. Una direzione sposata anche da Nivea attraverso la sua nuova linea di creme corpo Naturally Good.

Come accennato in avvio, due delle chiavi principali attorno a cui ruota la Green Beauty sono la sostenibilità e l’origine naturale degli ingredienti. Attenzioni rivolte sia al benessere della persona, con l’utilizzo di prodotti che proteggano la pelle e il corpo, ma anche alla necessità di evitare che creme e cosmetici abbiano un impatto negativo sulla salute del Pianeta.

Cresce la preoccupazione intorno a temi quali l’inquinamento dei mari e dell’ambiente legato alle microplastiche, ancora troppo presenti in diverse categorie di prodotti. Poco gradito all’ecosistema (e alla pelle) anche l’utilizzo di oli minerali, siliconi e parabeni.

Non solo, Green Beauty vuol dire anche prendersi cura della Terra in termini di packaging. Ecco quindi che risulta fondamentale puntare a rendere i prodotti sostenibili sia dal punto di vista della composizione che degli imballaggi.

Affinché un prodotto possa definirsi davvero green è bene che le confezioni risultino facili da smaltire, collocabili in una precisa sfera della raccolta differenziata. Ben vengano gli imballaggi 100% riciclabili, meglio ancora se ottenuti mediante materie prime seconde provenienti dal riciclo di vecchi contenitori.

Naturally Good, ingredienti naturali

È proprio sul binomio naturalità della formula e packaging sostenibile che ha scelto di muoversi Nivea con il lancio della linea di creme corpo Naturally Good. A cominciare dalla composizione, che può contare sul 98% di ingredienti di origine naturale (a cui si aggiunge il 2% di ingredienti necessari per la sicurezza della formula) e una formula 100% vegana.

Grazie a INCI trasparente è possibile notare come a comporre i prodotti della Green Beauty di Nivea siano per buona parte ingredienti 100% naturali come l’aloe vera, l’avena, l’avocado, gli estratti di riso e l’olio di canapa.

Del tutto assenti le microplastiche, gli oli minerali, i parabeni e i siliconi. Una linea di creme corpo amiche dell’ambiente, ma che non trascurano la necessità di idratare in maniera naturale e benefica la pelle, anche quella molto secca.

Packaging sostenibile e filosofia zero sprechi

Una linea amica della Terra anche sotto il profilo del packaging sostenibile e della riduzione degli sprechi. A cominciare dall’utilizzo del 50% in meno di plastica nella realizzazione dei flaconi, rispetto a una confezione Nivea standard da 350 ml, che una volta terminati potranno essere riciclati al 100% nella raccolta dei materiali plastici.

Packaging sostenibile non soltanto per la sua composizione, ma anche per la sua rivoluzionaria capacità di sposare la filosofia zero sprechi. Schiacciando e arrotolando il flacone sarà possibile estrarre fino all’ultima goccia di prodotto, evitando così di gettarlo tra i rifiuti.

Naturally Good, la Green Beauty a beneficio della pelle

Gli ingredienti di origine naturale contribuiscono sia alla tutela della Terra che alla protezione della pelle. Un esempio è la crema corpo all’aloe vera, la cui caratteristica principale è quella di essere un idratante per pelli normali o secche. C’è poi la crema corpo all’avena, nutriente per pelli secche o molto secche.

Altro elemento essenziale della linea Naturally Good è la crema corpo all’avocado, ad azione vellutante per pelli secche. Completano la linea le creme corpo agli estratti di riso, emolliente per pelli sensibili, e quella all’olio di canapa, lenitiva per pelli molto secche.