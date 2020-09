Monopattini elettrici a Milano, Sala: più responsabilità o stop

Polemiche a Milano per la gravità degli incidenti che coinvolgono i monopattini elettrici, il sindaco Sala chiede ai cittadini più responsabilità.

Monopattini elettrici nella bufera a Milano. Un nuovo grave incidente ha sollevato diversi dubbi sulla sicurezza stradale nel capoluogo lombardo. Intervenuto sulla questione anche il sindaco Giuseppe Sala, che ha chiesto ai milanesi maggiore responsabilità quando alla guida di questi mezzi. Polemiche scattate in corrispondenza dell’avvio della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2020.

L’ultimo grave incidente che ha coinvolto un monopattino elettrico è avvenuto mercoledì. Uno di questi mezzi procedeva nel Sottopasso Mortirolo, dopo aver sbandato alcune volte è finito contro un’auto che lo stava sorpassando. Il conducente è finito sul parabrezza del veicolo ed è ora ricoverato in condizioni definite “serie”. Non ancora chiaro se all’origine vi fosse un malfunzionamento o il cattivo stato del manto stradale. Preoccupato per il crescente numero di infrazioni e incidenti, sul fronte mobilità il sindaco di Milano ha dichiarato su FB:

Il monopattino elettrico si sta diffondendo in tutte le grandi città internazionali ed è naturale che sia così anche a Milano. Ciò che però io vedo (e come me tutti i milanesi) sono comportamenti tutt’altro che esemplari nell’utilizzo di questi veicoli. Monopattini elettrici: pioggia di multe, le regole per evitarle Dall’andare in due su un unico mezzo, al percorrere le strade contromano, fino al guidare sul marciapiede, per non parlare del parcheggio disordinato. Il codice della strada non può essere sottoposto a interpretazioni, né a deroghe. La nostra Polizia Locale è allertata per far rispettare le regole, ma serve un maggior senso di responsabilità degli utenti.

Monopattini elettrici, possibile stop alle autorizzazioni

Sala ha proseguito sottolineando con favore le iniziative in merito alle campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza messe in atto dalle aziende di noleggio. Tuttavia ha concluso chiedendo maggiore impegno da parte dei milanesi, pena uno stop all’ulteriore diffusione dei monopattini elettrici nel capoluogo: