Mobilità urbana sostenibile: la Commissione Ue pubblica le nuove linee guida Sump 2026

Dodici anni dopo le prime linee guida europee per la pianificazione della mobilità urbana, la Commissione europea ha pubblicato nel giugno 2026 la terza edizione dei Sustainable Urban Mobility Planning (SUMP) Guidelines. Un aggiornamento atteso, che arriva in un momento in cui la pressione normativa sulle città si fa concreta: entro la fine del 2027, centinaia di nodi urbani in tutta Europa saranno obbligati per legge ad adottare un piano strutturato di mobilità urbana sostenibile. Non si tratta di orientamenti facoltativi, ma di uno strumento sempre più integrato nel quadro regolatorio dell’Unione.

Cosa sono le linee guida SUMP e perché contano

Il concetto di Sustainable Urban Mobility Plan — piano urbano della mobilità sostenibile — esiste a livello europeo da oltre un decennio. La prima edizione delle linee guida risale al 2013, e da allora centinaia di città in tutta Europa hanno sviluppato i propri piani, adattando il modello alle specifiche realtà locali. Nel corso del tempo, l’approccio SUMP si è affermato come riferimento riconosciuto per chi lavora nella pianificazione del trasporto urbano: un metodo condiviso, applicabile a contesti molto diversi tra loro, dalla grande area metropolitana al nodo urbano medio.

La terza edizione, pubblicata nel 2026, aggiorna questo strumento per allinearlo alle sfide e agli obiettivi attuali. Le nuove linee guida sono costruite in coerenza con alcuni dei principali quadri normativi e strategici dell’UE: il Green Deal europeo, la Sustainable and Smart Mobility Strategy e il nuovo EU Urban Mobility Framework. In altri termini, i SUMP non sono più solo uno strumento tecnico di pianificazione: diventano il punto di raccordo tra le ambizioni climatiche dell’Unione e le scelte concrete che si fanno a livello di quartiere, di infrastruttura, di rete del trasporto pubblico.

L’obbligo per i 431 nodi urbani della rete TEN-T

Il passaggio più rilevante sul piano normativo riguarda il Regolamento sulle reti trans-europee di trasporto (TEN-T). Il regolamento stabilisce che 431 nodi urbani distribuiti su tutto il territorio europeo dovranno dotarsi di un Sustainable Urban Mobility Plan entro la fine del 2027. Si tratta di un obbligo vincolante, non di una raccomandazione.

Questo dato ridimensiona la lettura puramente volontaristica che spesso si attribuisce agli strumenti di pianificazione europei. Chi non ha ancora avviato il processo dovrà farlo in tempi stretti, e le nuove linee guida 2026 forniscono il quadro metodologico aggiornato entro cui muoversi. Per molte amministrazioni locali, soprattutto quelle di dimensioni medie che finora non avevano sviluppato un piano strutturato, questo rappresenta una discontinuità significativa rispetto al passato.

La rete TEN-T è l’infrastruttura portante dei collegamenti europei — strade, ferrovie, porti, aeroporti — e i nodi urbani sono i punti in cui questa rete si interfaccia con il tessuto cittadino. Integrare la pianificazione della mobilità urbana in questi nodi significa, in pratica, coordinare le politiche locali con quelle di scala continentale.

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Un aggiornamento che riflette dodici anni di esperienza sul campo

Come sottolineato dalla rete Polis — che riunisce città e regioni europee impegnate nell’innovazione dei trasporti — la pubblicazione delle nuove linee guida rappresenta un traguardo rilevante, considerando che sono trascorsi più di dodici anni dalla prima edizione. Nel frattempo, la mobilità urbana sostenibile è cambiata profondamente: sono emersi nuovi servizi di micromobilità, si è diffusa l’elettrificazione dei veicoli, le piattaforme digitali hanno trasformato la gestione della domanda di trasporto, e le città hanno dovuto fare i conti con eventi climatici sempre più frequenti che mettono sotto pressione le infrastrutture.

Le linee guida SUMP 2026 recepiscono questo cambiamento. Non si limitano a descrivere un processo di pianificazione in astratto, ma tengono conto di un ecosistema della mobilità che si è notevolmente complicato rispetto al 2013. L’allineamento con il Green Deal europeo, in particolare, segnala che i piani di mobilità urbana non possono più essere pensati separatamente dagli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti: la pianificazione del trasporto è, a tutti gli effetti, politica climatica.

Il ruolo delle città nel percorso verso la mobilità urbana sostenibile

Negli ultimi dieci anni, centinaia di città europee hanno sviluppato i propri piani SUMP, accumulando un patrimonio considerevole di esperienze, errori e buone pratiche. Questa diffusione capillare è uno degli elementi che la Commissione europea cita come segnale della maturità raggiunta dall’approccio. Tuttavia, la qualità dei piani e il livello di implementazione variano sensibilmente da un contesto all’altro.

Le nuove linee guida puntano anche a colmare questo divario, offrendo un riferimento metodologico più solido e aggiornato. Le città che si trovano alle prime fasi del processo — in particolare quelle dei 431 nodi TEN-T che devono rispettare la scadenza del 2027 — possono utilizzare il documento come punto di partenza concreto. Quelle che hanno già sviluppato piani in versioni precedenti dovranno invece valutare in quale misura i propri strumenti siano ancora adeguati rispetto al quadro normativo attuale.

Per approfondire le linee guida e accedere alla documentazione ufficiale, la Commissione europea ha messo a disposizione i materiali attraverso l’Osservatorio europeo della mobilità urbana, che raccoglie anche strumenti di supporto per le amministrazioni locali.

La scadenza del 2027 trasforma quello che per anni è stato un percorso volontario in un impegno istituzionale preciso. Per molte città europee, il tempo per avviare o aggiornare la propria pianificazione della mobilità urbana sostenibile si sta assottigliando rapidamente.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.