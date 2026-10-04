Italia, due mesi per presentare il piano nazionale di ristrutturazione edilizia o rischia sanzioni UE

La Commissione europea ha inviato all’Italia un parere motivato nell’ottobre 2026, portando avanti la procedura di infrazione già aperta nei mesi scorsi. Il tema è quello che riguarda direttamente milioni di proprietari di immobili: il piano nazionale di ristrutturazione edilizia, previsto dalla direttiva europea sulle case green, non è ancora stato trasmesso a Bruxelles. Da questo momento, il governo italiano ha due mesi per rimediare, altrimenti rischia il deferimento alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e conseguenti sanzioni economiche.

Cosa prevede la direttiva europea sugli edifici

Il quadro normativo di riferimento è la Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, approvata il 24 aprile 2024, nota anche come Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Si tratta della cosiddetta direttiva case green, che ridisegna gli obblighi degli Stati membri in materia di efficienza energetica degli edifici.

Tra gli adempimenti richiesti c’è l’obbligo di recepire la direttiva nel diritto nazionale entro la fine di maggio 2026 e di elaborare un piano nazionale di ristrutturazione che illustri la strategia con cui ogni Paese intende migliorare le prestazioni energetiche del proprio patrimonio edilizio. L’Italia non ha rispettato questa scadenza, e la procedura di infrazione già avviata in precedenza dalla Commissione è ora avanzata allo stadio del parere motivato, che rappresenta il secondo e più formale livello del procedimento prima del deferimento giudiziario.

Il piano sul tavolo delle case green in Italia: la ristrutturazione che manca

Il nodo centrale della procedura di infrazione è proprio l’assenza di un piano nazionale strutturato per la ristrutturazione del patrimonio edilizio italiano. Non si tratta di un dettaglio tecnico: il piano dovrebbe definire obiettivi, strumenti e risorse con cui l’Italia intende affrontare uno dei problemi energetici più concreti del Paese.

I numeri aiutano a capire la portata della questione. Oltre il 60% degli edifici residenziali italiani dipende ancora da combustibili fossili per il riscaldamento. Un dato che colloca l’Italia tra i Paesi europei con il patrimonio edilizio più energivoro, composto in larga parte da costruzioni realizzate prima che esistessero standard di efficienza energetica. Parallelamente, circa 2,4 milioni di famiglie si trovano in condizione di povertà energetica, vale a dire che faticano a sostenere i costi dell’energia necessaria per riscaldare o raffrescare adeguatamente la propria abitazione.

Questi dati rendono evidente che la transizione energetica degli edifici non è solo una questione ambientale, ma anche sociale. Un piano nazionale ben costruito dovrebbe tenere conto di entrambe le dimensioni, coordinando incentivi, tempi e priorità di intervento.

Procedura di infrazione: come funziona e cosa rischia l’Italia

La procedura di infrazione europea segue un percorso definito. Prima viene inviata una lettera di messa in mora, poi — se il problema persiste — arriva il parere motivato, che è esattamente la fase in cui si trova oggi l’Italia. Se entro i due mesi successivi alla notifica il governo non trasmette il piano a Bruxelles, la Commissione può deferire il caso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

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Le conseguenze economiche di un deferimento non sono trascurabili. La Corte può imporre sanzioni pecuniarie, che nel caso di inadempimenti prolungati possono assumere la forma di somme forfettarie o penalità giornaliere. Per uno Stato membro come l’Italia, con un patrimonio edilizio tra i più vasti d’Europa, l’entità delle sanzioni potrebbe essere significativa.

Il parere motivato rappresenta quindi un segnale politico preciso: la Commissione non intende attendere ulteriormente, e la finestra temporale per evitare il contenzioso giudiziario è ristretta.

Perché il settore delle costruzioni guarda con attenzione a questa scadenza

Il piano nazionale di ristrutturazione non interessa solo le istituzioni. Per il settore edilizio italiano — che ha attraversato anni di incentivi straordinari come il Superbonus e ora cerca nuove traiettorie di sviluppo — la definizione di una strategia chiara da parte del governo è attesa con interesse.

Un piano strutturato consentirebbe alle imprese di programmare investimenti, formare manodopera specializzata e orientarsi su tecnologie e materiali coerenti con gli obiettivi di lungo periodo. L’incertezza normativa, al contrario, rallenta le decisioni sia dei privati sia degli operatori professionali.

Anche il mercato immobiliare è coinvolto. La classificazione energetica degli edifici ha già iniziato a influenzare i valori di compravendita e locazione in diverse città italiane, e la prospettiva di obblighi futuri di ristrutturazione — anche se i contenuti specifici del piano non sono ancora stati definiti pubblicamente — orienta le aspettative di acquirenti e venditori.

Il contesto europeo e la pressione su tutti gli Stati membri

L’Italia non è l’unico Paese ad aver accumulato ritardi sull’EPBD, ma la procedura di infrazione avanzata fino al parere motivato la colloca in una posizione di particolare esposizione. La Commissione europea ha indicato la decarbonizzazione del patrimonio edilizio come uno degli assi portanti del Green Deal europeo, e il settore degli edifici — responsabile di una quota rilevante delle emissioni totali dell’UE — è considerato prioritario per raggiungere gli obiettivi climatici al 2030 e al 2050.

Per approfondire il testo integrale della direttiva, è disponibile la versione ufficiale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

I prossimi due mesi saranno quindi decisivi. Se il governo italiano riuscirà a formalizzare e trasmettere il piano nazionale di ristrutturazione entro la scadenza, la procedura potrà essere archiviata. In caso contrario, la questione approderà davanti ai giudici europei, con tutto ciò che questo comporta in termini di costi, tempi e pressione politica su un dossier — quello delle case green e della ristrutturazione edilizia in Italia — che rimane tra i più complessi e divisivi dell’agenda energetica nazionale.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.