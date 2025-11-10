Alla Lidl, lo abbiamo detto più volte, si risparmia davvero su tutto e, nello specifico, non soltanto su quelli che sono prodotti alimentari.

Basta sfogliare uno dei suoi volantini, cartacei oppure online per vedere che, ogni settimana ed ogni mese, propone delle offerte davvero speciali che non possiamo lasciarci scappare. Fra queste, ce ne sono alcune che riguardano anche gli oggetti di uso comune per la tua casa che sono davvero ghiotte.

Avresti mai pensato di acquistare un mobile per il tuo soggiorno, e non solo, ma da Lidl a prezzo stracciato? Ecco l’offerta.

Altro che Ikea: le vere offerte di arredamento sono da Lidl

Lo dicevamo all’inizio: quando pensiamo alla Lidl, pensiamo ad una catena di supermercati sì, ma dove la loro convenienza si basa solo su quelli che sono generi alimentari o per l’igiene della casa e della persona. Ma così non è: alla Lidl è possibile trovare anche oggetti per la casa di ultima generazione e non solo, a prezzi davvero ribassati.

Non si tratta solo di saldi ma anche di offerte del momento che vanno prese al volo e che nessuno può lasciarsi scappare. Molto spesso, quando si ha una casa piccola o che, comunque, non ci permetta di ospitare persone, ci sentiamo fuori dal mondo ma, in realtà, non è così. Basta trovare delle soluzioni di arredamento adatte alle nostre esigenze e possiamo immediatamente risolvere ogni tipo di situazione.

Quando pensiamo all’arredamento, il nostro occhio corre subito ad una delle catene di negozi di arredamento fra le più famose, ovvero Ikea. Ma avresti pensato che, anche da Lidl puoi acquistare il tuo mobile da soggiorno e pagare davvero poco? Sì, un qualcosa che sia funzionale ma allo stesso tempo, anche di design.

Ecco cosa puoi trovare

A partire dal 6 novembre, da Lidl, infatti, troverai una nuovissima selezione di mobili per soggiorno LIVARNO: linee e colori nuovi, puliti e di modernità, adatti alle esigenze della tua casa e della tua famiglia. Il primo è un mobiletto a 3 cassetti e a 2 ante che ti costerà solo 99€: in colore bianco, con piedini neri, è perfetto per le case che hanno un arredamento moderno.

Lo spazio interno ti permette di “inserire” davvero qualsiasi cosa, senza mai perdere la sua eleganza. Dall’altro lato, invece, c’è un mobiletto a 2 ante al costo di 49€. Piccolo, discreto e funzionale, adatto proprio per “quello spazietto” che non sapevi come occupare. Anche lui in colore bianco, è perfetto per illuminare ancora di più il tuo soggiorno.

In offerta c’è anche uno scaffale, a tre ripiani, di colore nero, al prezzo di soli 39.99€. Perfetto come poggia foto, quadri o quant’altro, perché ha una capacità di peso di 10Kg: è ottimo per un soggiorno, ma anche per un corridoio o per la zona di ingresso della casa.