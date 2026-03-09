Una tazzina di caffè riduce il rischio di ammalarsi ma solo se la si beve in un preciso orario

Una tazzina al mattino. Non verso le tre del pomeriggio, non alle nove di sera davanti al computer. Proprio al mattino. Sembra che la differenza stia lì, in quell’orario quasi banale.

Il dato arriva da uno studio guidato da Lu Qi, epidemiologo della Tulane University di New Orleans, pubblicato sull’European Heart Journal. Hanno incrociato informazioni alimentari e dati sanitari di oltre 40 mila adulti statunitensi raccolti dal grande archivio sanitario NHANES. Un database che negli Stati Uniti usano per capire come mangia davvero la gente, non come dice di mangiare.

Ai partecipanti veniva chiesto di ricordare tutto quello che avevano ingerito nelle 24 ore precedenti. Caffè compreso: quantità, orario, abitudine. Un sottogruppo più piccolo — poco più di 1.400 persone — ha fatto una cosa più noiosa ma anche più affidabile: tenere un diario alimentare per una settimana intera. Chi ha provato a registrare tutto sa quanto sia fastidioso annotare perfino il biscotto preso al volo mentre si apre il frigorifero.

Poi i ricercatori hanno fatto una cosa semplice ma lunga: collegare quei dati ai registri di mortalità nei dieci anni successivi.

A quel punto emergono tre gruppi abbastanza netti. Circa il 36% beve caffè al mattino, quasi sempre prima di mezzogiorno. Un altro 16% lo beve a tutte le ore, mattina, pomeriggio, sera. E quasi la metà non lo beve affatto.

I numeri che saltano fuori sono curiosi.

I risultati dello studio sul caffè

Chi beve caffè al mattino mostra una probabilità di morte più bassa: circa 16% in meno per tutte le cause e 31% in meno per malattie cardiovascolari rispetto a chi non lo beve. Non è una differenza minuscola. Ed è abbastanza stabile sia con due o tre tazze sia con consumi più abbondanti.

La cosa che stona è il gruppo degli instancabili del caffè. Quelli che lo bevono durante tutta la giornata. In loro la riduzione del rischio praticamente sparisce.

Questo dettaglio ha fatto alzare qualche sopracciglio anche tra chi studia nutrizione da anni. Il caffè di per sé non sembra essere il problema. Il momento in cui entra in circolo potrebbe invece incastrarsi con i ritmi biologici.

La caffeina interferisce con la melatonina e con il sistema circadiano. Non serve tirare fuori teorie esotiche: basta pensare alla classica insonnia da espresso serale. Il sonno disturbato, sul lungo periodo, tocca pressione, infiammazione, metabolismo del glucosio. Tutte cose che con il cuore hanno un rapporto stretto.

C’è anche un’altra ipotesi meno ortodossa che ogni tanto circola tra i cardiologi. Il caffè mattutino potrebbe semplicemente accompagnare uno stile di vita diverso. Chi prende il primo espresso appena sveglio spesso lo beve dopo colazione, prima di uscire. Chi continua a berlo alle cinque o alle sette di sera magari lavora fino a tardi, dorme meno, mangia in modo più disordinato. Il caffè diventerebbe allora una specie di spia, non il protagonista.

Lo studio non può sciogliere del tutto questo nodo. È osservazionale. Racconta associazioni, non cause dirette.

Però alcune cose tornano con quello che molti medici vedono da anni nella pratica. Il caffè non sembra essere il nemico cardiovascolare che qualcuno temeva negli anni ’90. Anzi. In diverse ricerche compare una relazione con un rischio più basso di diabete di tipo 2, e questo da solo cambia parecchio la storia per il sistema cardiovascolare.

Poi c’è la dimensione quotidiana, quella che non entra nei grafici.

In Italia la tazzina delle undici al bar è quasi un rituale sociale. Tre sorsi, il bancone di acciaio, la monetina lasciata vicino alla cassa. A Napoli spesso arriva con un bicchierino d’acqua prima. A Trieste lo chiamano “nero”. Dettagli minuscoli. Ma raccontano come il caffè sia più un gesto che una sostanza.

Secondo questi dati, quel gesto sembra funzionare meglio quando resta al mattino.

Nel pomeriggio, forse, il corpo preferirebbe altro. Magari semplicemente una pausa vera. Non sempre gliela diamo.