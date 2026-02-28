Sanremo, ma quale fake news! È tutto vero: le bufale ascoltano il Festival

Un esperimento curioso e innovativo ha preso piede, combinando la musica del Festival di Sanremo con la produzione della pregiata Mozzarella di Bufala.

La Fattoria Garofalo, infatti, ha deciso di coinvolgere le sue 250 bufale campane in un’analisi fuori dal comune, monitorando le reazioni delle bovine mentre seguivano le esibizioni sanremesi. Lo scopo? Osservare se l’ascolto di certi brani musicali potesse influenzare il comportamento degli animali, la loro calma e, di conseguenza, la qualità del latte che, come ben sappiamo, è essenziale per la produzione della Mozzarella di Bufala.

In cima alla graduatoria, le bufale sembrano aver particolarmente apprezzato “Magica favola” di Arisa, che ha conquistato il primo posto tra i loro gusti musicali, seguita da vicino da “Qui con me” di Serena Brancale e “Il meglio di me” di Francesco Renga. Un quartetto di brani che hanno catturato l’attenzione delle bufale per la loro melodia armonica e lineare. Secondo l’osservazione della Fattoria Garofalo, i brani dalle sonorità più morbide hanno portato gli animali a distendersi per periodi più lunghi, con posture rilassate e una ruminazione regolare, suggerendo un clima di tranquillità nelle stalle.

Tra le sorprese della classifica, al quarto posto troviamo “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, un brano che ha portato a un incremento della calma e un minor movimento all’interno della stalla, mentre “Stella stellina” di Ermal Meta si è posizionata al quinto posto, con effetti simili sulle bufale.

La Scienza Dietro l’Esperimento

“La musica non ha valore scientifico né ci consente di fare valutazioni oggettive in termini di performance. L’osservazione diretta della postura degli animali, dei loro tempi di riposo e della ruminazione, ci ha permesso di stilare una ‘top 30’ simbolica”, ha spiegato lo storico marchio della Fattoria Garofalo. Il comportamento delle bufale è stato monitorato attentamente, con un focus particolare sui segnali fisici come gli occhi socchiusi e la ruminazione regolare, che hanno dimostrato una reazione positiva a brani più dolci e armoniosi.

“Al contrario, i brani dal ritmo più incalzante hanno stimolato maggiore mobilità e attenzione dinamica nelle bufale, senza però generare segnali di stress”, ha aggiunto il marchio.

La Classifica Completa

Arisa – “Magica favola”

Serena Brancale – “Qui con me”

Francesco Renga – “Il meglio di me”

Sal Da Vinci – “Per sempre sì”

Ermal Meta – “Stella stellina”

Michele Bravi – “Prima o poi”

Levante – “Sei tu”

Leo Gassmann – “Naturale”

Mara Sattei – “Le cose che non sai di me”

Chiello – “Ti penso sempre”



Questa iniziativa dimostra un altro aspetto della cura degli animali e della sua stretta relazione con la qualità della filiera lattiero-casearia. La Fattoria Garofalo ha sottolineato l’importanza di creare un ambiente sereno per le bufale, con l’obiettivo di ottenere un latte di alta qualità che possa essere trasformato in una Mozzarella di Bufala Campana Dop perfetta. “Anche attraverso la musica, vogliamo contribuire a migliorare il benessere degli animali”, ha spiegato il gruppo Fattoria Garofalo, che continua a impegnarsi per garantire che le bufale siano trattate con il massimo rispetto.

In un mondo sempre più attento alla sostenibilità e al benessere animale, anche un esperimento come questo dimostra come le nuove frontiere della cura degli animali possano essere esplorate attraverso metodi creativi e innovativi. Unire la musica al benessere degli animali potrebbe sembrare una mossa inaspettata, ma in un’epoca in cui tutto è connesso, i risultati parlano chiaro: la qualità del latte e il benessere degli animali vanno di pari passo.