Ultimamente, alcune strade presentano strisce rosse sull’asfalto, un nuovo segnale stradale ma per indicare cosa?

Negli ultimi tempi, su alcune strade europee, ha fatto la sua comparsa un nuovo e insolito segnale: le strisce rosse sull’asfalto. Questo cambiamento ha suscitato curiosità e confusione tra i guidatori, specialmente tra quelli italiani e francesi che si sono trovati a viaggiare in Spagna, dove questa nuova segnaletica è stata introdotta.

Ma cosa significano realmente queste strisce rosse? Dove sono già presenti e quali novità possiamo aspettarci in futuro? La sicurezza stradale è un tema sempre più attuale, considerando l’aumento degli incidenti stradali, che preoccupa le autorità e i cittadini.

Significato delle strisce rosse segnaletiche sulle strade

In Italia, la recente riforma del Codice della Strada si è concentrata sull’inasprimento delle sanzioni e dei divieti, ma è evidente che il dibattito sulla sicurezza non si limita ai confini nazionali. Infatti, molti Paesi europei stanno adottando misure simili, influenzandosi reciprocamente. In Spagna, per esempio, le strisce rosse sono state introdotte su alcune strade come un modo per aumentare la consapevolezza dei conducenti e ridurre il numero di incidenti.

La nuova segnaletica orizzontale è ancora in fase di sperimentazione ed è stata applicata su tratti stradali selezionati, come la A35 nei pressi di Malaga. Questa strada, nota anche come “strada della paura” a causa dell’alto tasso di incidenti, ha visto nel solo 2023 dieci morti su un tratto di appena dieci chilometri. Complessivamente, la Spagna ha registrato 162 morti stradali nel 2023, un dato allarmante che ha spinto le autorità a cercare soluzioni efficaci.

Le strisce rosse segnalano il divieto di sorpasso, un messaggio chiaro e immediato per i conducenti, che devono essere avvertiti della pericolosità di tale manovra. La scelta di utilizzare il colore rosso non è casuale; esso è universalmente riconosciuto come un avvertimento di pericolo. Gli incidenti sulla A35 sono spesso causati proprio da sorpassi imprudenti, e si spera che l’introduzione di queste strisce, insieme a pannelli digitali informativi, possa indurre i conducenti a comportamenti più cauti.

L’importanza della sperimentazione

La Direzione generale dei trasporti spagnola ha confermato l’importanza di queste misure, basandosi su analisi statistiche degli incidenti. Se la sperimentazione risulterà efficace, è molto probabile che questo tipo di segnaletica venga estesa in altre aree della Spagna e, potenzialmente, anche in altri Paesi europei, data la crescente attenzione verso la sicurezza stradale da parte dell’Unione Europea.

È interessante notare che, sebbene il sistema di segnaletica stradale sia in gran parte uniforme in Europa, ci sono varianti a livello globale. Ad esempio:

A Londra, le strisce rosse indicano divieti di sosta. In alcune città degli Stati Uniti, possono avere significati completamente diversi. In Italia, il divieto di sorpasso è già rappresentato da linee continue o doppie continue, ma non esistono al momento strisce rosse come avviene in Spagna.

L’introduzione di questi nuovi segnali potrebbe rappresentare un passo importante nella lotta contro gli incidenti stradali, ma è fondamentale che i conducenti siano informati e preparati a queste novità, specialmente quando viaggiano all’estero. Gli automobilisti italiani dovrebbero prestare attenzione a queste nuove segnalazioni, che potrebbero influenzare la loro sicurezza e quella degli altri sulla strada. La consapevolezza e l’educazione stradale rimangono strumenti chiave per migliorare la sicurezza complessiva durante la circolazione.