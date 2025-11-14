Lidl continua a sorprendere i consumatori con offerte che vanno ben oltre la semplice spesa alimentare.

L’ultima proposta del noto discount tedesco permette di prendersi cura della propria auto praticamente “come nuova” con un investimento davvero ridotto, meno di quanto si spenderebbe per un pranzo. Scopriamo insieme i dettagli di questa iniziativa e le opportunità correlate per prepararsi al meglio alle prossime vacanze invernali.

Lidl ha consolidato la sua posizione come punto di riferimento per chi cerca non solo prodotti alimentari ma anche articoli per la casa, il fai da te e la cura dell’auto a prezzi competitivi. Tra le offerte più recenti spicca il “Tester per circuito auto” della linea Parkside, venduto a soli 29,90 euro. Questo strumento, solitamente proposto a cifre decisamente più elevate, consente di monitorare in modo semplice e rapido lo stato degli impianti elettrici del veicolo, un passaggio fondamentale per garantirne il corretto funzionamento e la sicurezza su strada.

Mi son fatto l’auto nuova al prezzo di un pranzo: e tutto grazie alla nuova offerta Lidl

Non solo il tester: Lidl mette a disposizione una gamma completa di accessori per la manutenzione e il comfort dell’automobile. Tra questi si trovano:

Sgabello/carrello 2 in 1 per lavori di montaggio Parkside a 19,99 euro , ideale per facilitare interventi sotto il veicolo;

, ideale per facilitare interventi sotto il veicolo; Caricabatterie per auto Ultimate Speed a 39,99 euro , utile per mantenere sempre efficiente l’alimentazione della batteria;

, utile per mantenere sempre efficiente l’alimentazione della batteria; Set coprisedili 12 pezzi Ultimate Speed a 12,99 euro , per proteggere e rinnovare l’interno dell’abitacolo;

, per proteggere e rinnovare l’interno dell’abitacolo; Cric idraulico 5 tonnellate Ultimate Speed a 19,99 euro, indispensabile per operazioni di sollevamento in totale sicurezza.

Questi articoli, proposti a prezzi fuori mercato, permettono a chiunque di effettuare interventi di manutenzione fai da te con strumenti professionali, senza dover necessariamente ricorrere a costose officine. Tuttavia, gli esperti consigliano sempre un controllo generale da parte di meccanici qualificati per garantire la massima affidabilità del mezzo.

L’attenzione di Lidl non si limita agli accessori per il veicolo: il noto discount propone anche diverse idee di viaggio per il periodo natalizio, che possono essere consultate direttamente nei volantini o sul sito ufficiale. Tra le offerte più interessanti figurano pacchetti vacanza che abbinano comfort e prezzi accessibili:

Un soggiorno in Trentino-Alto Adige, a Folgaria, presso il Parc Hotel Miramonti, con pacchetti mezza pensione e accesso al centro benessere a partire da 209 euro a persona per alcune date selezionate a dicembre;

Un Capodanno a Istanbul con pacchetti all-inclusive da 745 euro per tre notti, comprensivi di volo a/r, pernottamento, colazione, trasferimenti e assicurazione medico/bagaglio.

Queste offerte diventano particolarmente appetibili se si considera che avere l’auto in perfette condizioni, grazie ai prodotti Lidl, consente di affrontare lunghi viaggi con maggiore tranquillità e sicurezza.